W stanie Massachusetts w USA organizacje praw człowieka oraz czworo uchodźców złożyli pozew zbiorowy przeciwko administracji prezydenta Donalda Trumpa. Powodowie kwestionują trzy środki, które, jak twierdzą, utrudniają uchodźcom uzyskanie statusu stałego rezydenta i przyspieszają procedurę zakończenia ich legalnego statusu.

Jak informuje The Hill, w pozwie Departament Bezpieczeństwa Krajowego USA oraz Służbę Obywatelstwa i Imigracji USA oskarżono o naruszenie federalnego prawa imigracyjnego. Powodowie twierdzą, że łączny skutek tych działań pozostawia uchodźców w „niepewności prawnej”.

Ponowne kontrole i zawieszone wnioski

W listopadzie administracja Trumpa nakazała urzędnikom imigracyjnym ponowne sprawdzenie wszystkich uchodźców, którzy zostali przyjęci do USA za administracji Joego Bidena. W rezultacie rozpatrywanie wszystkich wniosków o status stałego rezydenta zostało zawieszone na czas nieokreślony.

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Przedstawiciele powodów nazwali ponowne rozmowy kwalifikacyjne bezpodstawnym poszukiwaniem. Podkreślili, że uchodźcy należą do kategorii imigrantów, którzy są dokładnie sprawdzani przed wjazdem do kraju.

Termin odwołania skrócono trzykrotnie

Na początku tego miesiąca Departament Bezpieczeństwa Krajowego wprowadził również zasadę, która skraca termin odwołania od proponowanego zakończenia statusu uchodźcy z 30 do 10 dni. Resort wyjaśnił zmianę potrzebą przywrócenia integralności systemu imigracyjnego, ochrony bezpieczeństwa narodowego i zapobiegania oszustwom.

Powodowie uważają, że dziesięciodniowy termin jest niewystarczający do zaskarżenia decyzji, a zatem narusza ich prawo do należytej procedury prawnej. Pozew złożono w imieniu organizacji broniących praw uchodźców, a także osób pochodzących z Afganistanu, Kolumbii, Etiopii i Iraku, których wnioski o stały pobyt nadal są rozpatrywane. Zwracają się oni do federalnego sędziego o zawieszenie kwestionowanych środków, w tym nowej zasady dotyczącej statusu uchodźcy, na czas postępowania sądowego.

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