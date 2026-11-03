W USA, w dniu wyborów środka kadencji do Kongresu, pierwsze lokale wyborcze zamkną się o 18:00 czasu wschodniego. Wstępne wyniki będą napływać przez całą noc, jednak ostateczne liczenie w niektórych stanach może potrwać dni lub tygodnie. Jak podaje The Hill, aby przejąć kontrolę nad Senatem, Demokraci muszą zdobyć cztery miejsca obecnie należące do Republikanów, a aby kontrolować Izbę Reprezentantów — zapewnić sobie czysty zysk trzech miejsc kosztem Republikanów.

Pierwsze wyniki ze wschodu USA

Jako pierwsze częściowo zamkną się lokale w Kentucky i Indianie; pozostałe lokale w tych stanach zakończą pracę o 19:00. W tym samym czasie zamkną się lokale w Georgii, Karolinie Południowej, Vermont i Wirginii, a także większość lokali na Florydzie i w New Hampshire. W Wirginii Zachodniej, Ohio i Karolinie Północnej głosowanie zakończy się o 19:30.

Główny analityk Decision Desk HQ Jeffrey Skelley zaznaczył, że wyniki ze wschodniej części USA w pierwszych godzinach po zamknięciu lokali dadzą wstępny obraz przebiegu wyborów. Jak powiedział, szczególna uwaga będzie poświęcona Florydzie, Georgii, Indianie, Kentucky, Karolinie Północnej, Ohio, Karolinie Południowej i Wirginii. W tych stanach odbywa się niemal 50 wyścigów do Izby Reprezentantów, które nie są uznawane za bezpieczne dla żadnej z partii.

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Kluczowe wyścigi do Senatu

Największego napływu wyników oczekuje się w godzinie po 20:00, kiedy zaczną napływać dane z szeregu stanów. W szczególności uwaga będzie skupiona na wyścigu senackim między Republikaninem Mike'em Rogersem a Demokratą Abdulem El-Sayedem w Michigan, republikańską senatorką Susan Collins i Demokratą Troyem Jacksonem w Maine, a także Republikaninem Kenem Paxtonem i Demokratą Jamesem Talarico w Teksasie.

O 21:00 lokale wyborcze zostaną całkowicie zamknięte między innymi w Iowa, Minnesocie i Nebrasce. W Montanie, Nevadzie i Utah głosowanie zakończy się o 22:00, a Kalifornia i stan Waszyngton zamkną lokale o 23:00. Jako ostatnie, o północy czasu wschodniego, głosowanie zakończą Hawaje i Alaska; w części Alaski lokale będą działać do 01:00. Z powodu dostarczania kart do głosowania z odległych obszarów liczenie głosów na Alasce może się przedłużyć.

Według publikacji kontrola nad Izbą Reprezentantów w ostatnich cyklach wyborczych była ustalana kilka dni po dniu głosowania. Skelley uważa również, że wynik walki o Senat może być znany później niż rezultat wyborów do niższej izby Kongresu.

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