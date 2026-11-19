W Atlancie (stan Georgia, USA) na łuku muzeum Millennium Gate zawieszono wielką rosyjską trójkolorową flagę ku czci ambasadora Federacji Rosyjskiej w USA Aleksandra Darciewa, który zmarł 11 listopada. Jednak po krytyce ze strony ukraińskich dyplomatów i protestach lokalnych mieszkańców flaga została zdjęta.

Inicjatorem wywieszenia flagi był prezes i założyciel muzeum Millennium Gate, Rodney Cook Jr., który stoi również na czele Amerykańskiej Komisji Sztuk Plastycznych, a w czerwcu przewodniczył amerykańskiej delegacji na szczycie gospodarczym w Sankt Petersburgu. W muzeum wyjaśniono ten krok jako „zwyczaj dyplomatyczny” oddawania hołdu ambasadorom akredytowanym w USA oraz jako „dyplomację kulturową”, a także stwierdzono, że zmarły dyplomata rzekomo przyczynił się do uwolnienia 540 jeńców wojennych.

Umieszczenie rosyjskiej symboliki wywołało ostrą reakcję Ukrainy. Tymczasowy pełnomocnik Ukrainy w USA Denys Senik podkreślił, że gest ten jest bolesny dla Ukraińców, w szczególności dla ukraińskiej społeczności w Atlancie, której bliscy żyją pod ciągłym zagrożeniem rosyjskich ataków rakietowych i dronowych.

W pobliżu muzeum protestowali również oburzeni lokalni mieszkańcy, w tym weteran armii amerykańskiej z ukraińską flagą. W środę, 18 listopada, około godziny 14:30 czasu lokalnego wykonawca zdjął rosyjską trójkolorową flagę przy oklaskach zgromadzonych, choć sam Rodney Cook oświadczył, że demontaż rzekomo był zaplanowany z wyprzedzeniem.

Źródło: Axios.

Ambasador Rosji w Stanach Zjednoczonych Aleksander Darciev zmarł 11 listopada w wieku 67 lat. Został mianowany na to stanowisko zaledwie rok temu.

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