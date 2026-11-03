Federalne organy USA wszczęły śledztwo karne w związku z oskarżeniami o możliwy schemat w wyborach do Senatu na Alasce. Jak informuje Dawn, władze nie wyjaśniły podstaw prawnych śledztwa.

Kandydatka Partii Demokratycznej Mary Peltola, która rywalizuje z urzędującym republikańskim senatorem Danem Sullivanem, jest oskarżana o wprowadzenie do wyścigu innego kandydata o tym samym imieniu i nazwisku. Chodzi o Daniela J. Sullivana Jr. Według „The New York Times” sztab Peltoli miał rzekomo pomóc w zorganizowaniu jego udziału w wyścigu, aby zdezorientować wyborców i odebrać głosy urzędującemu senatorowi. Peltola oświadczyła, że o tym nie wiedziała.

Sąd odrzucił wniosek Trumpa

Prezydent Donald Trump próbował z wyprzedzeniem zakwestionować wyniki głosowania na Alasce, gdzie walka o miejsce w Senacie może wpłynąć na kontrolę nad Kongresem. Federalny sędzia odrzucił ten wniosek w niedzielę, jednak presja ze strony administracji Trumpa, według źródła, trwała nadal.

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Na karcie do głosowania urzędujący senator jest oznaczony jako zarejestrowany republikanin i urzędujący przedstawiciel władz. Przy Danielu J. Sullivanie Jr. nie podano przynależności partyjnej. Pracownicy lokali wyborczych z wyprzedzeniem przygotowali się do odpowiadania na pytania wyborców dotyczące dwóch kandydatów o podobnych nazwiskach.

Reakcja wyborców

Wyborcy ankietowani przez AFP w Anchorage, gdzie w poniedziałek trwało wcześniejsze głosowanie, w większości nie uznali sytuacji za decydującą dla swojego wyboru. Republikanka Ray Hart powiedziała, że obecność na karcie dwóch kandydatów o nazwisku Dan Sullivan może potencjalnie zdezorientować ludzi, jednak jej zdaniem większość wyborców rozumie różnicę między nimi.

Niezależny wyborca Dale Brown nazwał domniemany schemat niemoralnym, choć zaznaczył, że technicznie nie jest on nielegalny. Głosował na demokratów, wyjaśniając swój wybór niezadowoleniem z inflacji za prezydentury Trumpa. Inni wyborcy mówili o kosztach życia, spadku populacji łososi, nadmiernych połowach, zmianie klimatu i wydobyciu ropy naftowej w stanie.

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