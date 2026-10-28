28 października w Los Angeles w USA rozpoczyna się wybór ławy przysięgłych w sprawie przeciwko Meta Platforms i Snap. Dwie powódki twierdzą, że korzystanie z mediów społecznościowych spowodowało u nich poważne problemy ze zdrowiem psychicznym. Jak informuje Channel NewsAsia, jest to drugi w USA proces dotyczący indywidualnych pozwów, w których firmy oskarża się o celowe projektowanie platform w taki sposób, aby uzależniały.

Pozwy dwóch użytkowniczek

Powódki, wskazane w dokumentach sądowych jako 16-letnia S.J. z Illinois i 18-letnia K.D.B. z Mississippi, oświadczyły, że zaczęły korzystać z YouTube w wieku trzech-czterech lat, a z innych platform — w wieku około dziewięciu lat. Według ich twierdzeń automatyczne odtwarzanie, niekończące się przewijanie i inne funkcje zachęcały je do kompulsywnego korzystania z usług.

Powódki wiążą to z depresją, lękiem i zaburzeniami odżywiania. Opisywały również, że przez wiele godzin nie spały, przewijając media społecznościowe, traciły koncentrację na zajęciach i wyrządzały sobie krzywdę, stosując metody pokazane w nagraniach. Domagają się odszkodowań wyrównawczych i karnych, których kwot nie ujawniono.

Kto pozostał pozwanym

Początkowo pozwy złożono również przeciwko TikTokowi i należącemu do Alphabet YouTube. Przed rozpoczęciem rozpraw obie powódki ugodziły się z TikTokiem i YouTube, a powódka z Illinois — także z Meta. Obecny proces dotyczy roszczeń obu powódek wobec Snap oraz roszczeń mieszkanki Mississippi wobec Meta.

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Oczekuje się, że proces potrwa kilka tygodni. Zeznania mogą złożyć dyrektor generalny Meta Mark Zuckerberg, szef Instagrama Adam Mosseri oraz dyrektor generalny Snap Evan Spiegel. Meta i Snap zwróciły się do sędzi Sądu Najwyższego Los Angeles Carolyn Kuhl o rozdzielenie spraw na dwa odrębne procesy, twierdząc, że wspólne rozpatrywanie może zdezorientować przysięgłych. Decyzja w sprawie tego wniosku nie została jeszcze podjęta.

Stanowiska firm i znaczenie sprawy

Meta oświadczyła, że nie zgadza się z zarzutami i od dekady wprowadza na swoich platformach mechanizmy ochronne. Przedstawiciel firmy zaznaczył, że na zdrowie psychiczne młodej osoby wpływa wiele czynników. Snap utrzymuje, że Snapchat różni się od tradycyjnych mediów społecznościowych, ponieważ nie otwiera się kanałem postów, i deklaruje, że posiada zabezpieczenia dla użytkowników.

Sprawy S.J. i K.D.B. są testowe wśród ponad 3 tys. pozwów połączonych w Sądzie Najwyższym Los Angeles. W marcu ława przysięgłych w Los Angeles w innej sprawie uznała Meta i YouTube za niedbałe oraz przyznała powódce 6 mln dolarów. Meta odwołuje się od tej decyzji, powołując się między innymi na sekcję 230 amerykańskiej ustawy Communications Decency Act, która zasadniczo chroni platformy internetowe przed odpowiedzialnością za treści użytkowników.

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