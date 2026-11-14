W USA wyjaśniono przyczynę zakrojonej na szeroką skalę awarii systemu kontroli ruchu lotniczego – BBC

Usterka wystąpiła podczas modernizacji sieci komunikacyjnej, kiedy to kabel miedziany zastępowano kablem światłowodowym. Z powodu awarii routera doszło do przeciążenia części systemu wymiany danych między kontrolerami ruchu lotniczego a samolotami, co spowodowało zakłócenia w ruchu lotniczym.

Minister transportu Sean Duffy oświadczył, że ogólnokrajowe wstrzymanie ruchu lotniczego w USA, które spowodowało odwołanie tysięcy lotów, wynikało z problemu, który pojawił się po przeprowadzeniu prac modernizacyjnych dotyczących kabli miedzianych.

Duffy oświadczył na konferencji prasowej, że rząd USA stara się ustalić, czy problem wynikał z „niekompetencji” firmy przeprowadzającej modernizację, czy też z wadliwego sprzętu.

Rząd USA nie uważa, że było to wynikiem cyberataku, choć śledztwo wciąż trwa – powiedział Duffy.

Jak wyjaśnił, prace konserwacyjne związane z przejściem z przewodów miedzianych na światłowody były wykonywane przez wykonawcę o nazwie L3Harris, firmę dostarczającą technologie.

Dodał, że w Stanach Zjednoczonych funkcjonuje obecnie „niezwykle przestarzały system telekomunikacyjny”.

„Były to tak stare przewody, że zaprzestano ich dostaw” – powiedział.

Minister transportu wyjaśnił, że router, na którym prowadzono prace, zaczął przeciążać inne systemy kontroli ruchu lotniczego i powodował problemy z łącznością z samolotami, co zmusiło rząd USA do zamknięcia przestrzeni powietrznej ze względów bezpieczeństwa.

Brian Bedford, szef Federalnej Administracji Lotnictwa Cywilnego (FAA), oświadczył podczas tej samej konferencji prasowej: „Nie widzimy żadnych dowodów na coś złowrogiego ani żadnych dowodów na coś związanego ze sztuczną inteligencją”.

Wczorajsze wstrzymanie ruchu lotniczego było najdłuższym tego typu incydentem od czasu ataków na USA 11 września 2001 roku, a zakłócenia w ruchu lotniczym mają trwać jeszcze przez kilka dni.

Informuje o tym BBC.

Zakłócenia w połączeniach lotniczych ze Stanami Zjednoczonymi wpłynęły na funkcjonowanie lotnisk w Europie i Azji.

Kanada zaoferowała Stanom Zjednoczonym pomoc w związku z wstrzymaniem lotów.

W sumie Stany Zjednoczone odwołały ponad 3700 lotów po awarii systemu lotniczego.

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