W USA ponadpartyjna grupa ustawodawców przedstawiła projekt ustawy Epstein Wall Street Records Act, który przewiduje kontrolę spółek finansowych i menedżerów powiązanych z Jeffreyem Epsteinem. Inicjatywie przewodzili demokratyczna senator Elizabeth Warren i członek Izby Reprezentantów Robert Garcia; poparł ją również republikanin Thomas Massie, informuje The Guardian.

Uprawnienia regulatorów

Jeśli ustawa zostanie przyjęta, zobowiąże regulatorów, w tym System Rezerwy Federalnej i amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, do zbadania możliwych naruszeń prawa bankowego, inwestycyjnego lub przepisów dotyczących nielegalnego finansowania przez spółki i osoby pełniące funkcje powiązane z Epsteinem.

Regulatorzy będą również musieli ujawniać dokumenty dotyczące Epsteina i jego współpracowników, przekazywać Departamentowi Sprawiedliwości USA informacje o możliwych naruszeniach prawa karnego, a także nakładać grzywny lub zakazywać sprawcom pracy w krajowym sektorze finansowym.

Warren oświadczyła, że Kongres musi zapewnić przejrzystość i odpowiedzialność dużych banków oraz ich kierownictwa, które, jak powiedziała, ułatwiały przestępstwa Epsteina. Jeffrey Epstein zmarł w więzieniu w 2019 roku, oczekując na proces w związku z zarzutami handlu dziećmi w celu wykorzystania seksualnego.

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Krytyka Barclays

Ogłoszenie projektu ustawy nastąpiło w czasie krytyki brytyjskiego banku Barclays przez Warren za odpowiedź na jej zapytanie dotyczące byłego dyrektora generalnego Jesa Staleya i jego powiązań z Epsteinem.

Staley odszedł ze stanowiska w Barclays w listopadzie 2021 roku po wszczęciu przez brytyjskich regulatorów dochodzenia w sprawie charakteru jego relacji z Epsteinem. Brytyjski Urząd Nadzoru Finansowego uznał, że ich relacja wykraczała poza ramy zawodowe. W 2023 roku Staleyowi zakazano pracy w brytyjskim sektorze finansowym za umniejszanie znaczenia tych powiązań; nie zdołał zakwestionować tej decyzji w sądzie.

W lipcu Warren i grupa demokratów z Izby Reprezentantów zwrócili się do przewodniczącego Barclays Nigela Higginsa z pytaniami o weryfikację Staleya przed jego nominacją w 2015 roku. W odpowiedzi bank stwierdził, że Staley ukrył informacje o swoich działaniach i charakterze relacji z Epsteinem, a nowe informacje stały się publiczne dopiero po jego rezygnacji. Barclays odmówił komentarza w sprawie nowej krytyki senator.

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