W Stanach Zjednoczonych rozpoczął się dzień wyborów środka kadencji, po których może zmienić się kontrola nad Kongresem. Rekordowa liczba ustawodawców opuszcza swoje stanowiska, co stwarza demokratom możliwość odzyskania kontroli nad organem ustawodawczym.

Jak informuje NPR, ta kampania wyborcza stała się najdroższą w historii USA. Redakcja zaznacza również, że popularność prezydenta Donalda Trumpa jest na najniższym poziomie.

Walka o Izbę Reprezentantów i Senat

Obie partie aktywnie wydają środki na dużą liczbę wyścigów do Izby Reprezentantów. W końcowych apelach republikanie prosili wyborców o przyznanie im kolejnych dwóch lat na rozwiązanie problemów, podczas gdy demokraci twierdzili, że ich przeciwnicy mieli już wystarczająco dużo czasu.

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Wśród kwestii niepokojących wyborców NPR wymienia wojnę w Iranie, rosnące ceny benzyny i korupcję. Ważne dla określenia kontroli nad Kongresem mogą być również stany, które zwykle nie były uważane za kluczowe, w tym Arkansas, Kansas, Missisipi i Iowa.

Liczenie głosów może się przedłużyć

Donald Trump oświadczył dzień wcześniej, że przy udziale jego zwolenników mogą wygrać z dużą przewagą. Jego zespół będzie obserwować frekwencję republikanów w kluczowych wyścigach do Senatu, w tym w Ohio, Kansasie i Karolinie Południowej.

Ostateczne ogłoszenie wyników poszczególnych wyścigów może potrwać kilka dni. Według NPR wyrównane wyniki w Karolinie Południowej lub na Florydzie mogą być sygnałem trudnego wieczoru wyborczego dla Partii Republikańskiej.

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