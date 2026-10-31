Departament Sprawiedliwości USA poinformował o postawieniu zarzutów kolejnym pięciu obywatelom Kanady w sprawach związanych z naruszeniem zasad głosowania. Chodzi o Kanadyjczyków mieszkających w Stanach Zjednoczonych, głównie posiadających status legalnych stałych rezydentów.

Jak informuje CBC, nowe sprawy ogłosiły biura federalnych prokuratorów USA w Missouri, Tennessee, Karolinie Północnej i Wisconsin w czwartek oraz piątek. Według Departamentu Sprawiedliwości USA oskarżeni mają od 58 do 68 lat.

Na czym polegają zarzuty

Amerykańskie władze twierdzą, że osoby objęte sprawami albo fałszywie deklarowały posiadanie obywatelstwa USA, aby wziąć udział w głosowaniu, albo bezprawnie głosowały w poprzednich wyborach. Są to zarzuty, a nie fakty ustalone przez sąd.

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Prokurator dla Środkowego Okręgu Karoliny Północnej Dan Bishop oświadczył, że prawo do głosowania jest podstawowym prawem amerykańskich obywateli. Dodał, że osoby naruszające prawo wyborcze, w tym osoby niebędące obywatelami, które rejestrują się i głosują, będą badane i pociągane do odpowiedzialności.

Co najmniej 20 spraw od początku roku

Według wyliczeń CBC, w tym roku co najmniej 20 Kanadyjczyków zostało już oskarżonych lub skazanych w ramach federalnych dochodzeń dotyczących uczciwości wyborów w USA. Większość zarzutów postawiono od ubiegłego miesiąca, choć domniemane naruszenia, jak twierdzą władze, zazwyczaj miały miejsce kilka wcześniejszych lat temu.

Amerykańscy urzędnicy informowali również o podobnych zarzutach wobec obywateli Australii, Kolumbii, Kuby, Jamajki i Wielkiej Brytanii. David Becker, dyrektor wykonawczy bezpartyjnego Center for Election Innovation and Research, powiedział, że przypadki głosowania przez osoby niebędące obywatelami USA są odosobnione i nie wpłynęły na wyniki wyborów.

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