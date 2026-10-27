W USA system elektronicznego składania dokumentów Federalnej Komisji Wyborczej (FEC) stał się niedostępny. Według Channel NewsAsia, powołującego się na Reutersa, doszło do tego w związku z próbą włamania się niezidentyfikowanego hakera do systemów komisji. Reuters dowiedział się o próbie włamania z wiadomości e-mail.

Działanie systemu

FEC oświadczyła, że system elektronicznego składania dokumentów obecnie nie działa, a specjaliści IT agencji pracują nad przywróceniem usługi. Jednocześnie komisja odmówiła dalszych komentarzy.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Czas awarii

W komunikacie statusowym FEC wskazała, że system składania dokumentów był niedostępny od około godziny 22:00 czasu wschodniego USA w poniedziałek — czyli od 2:00 GMT we wtorek. Zgodnie z wiadomością e-mail, w związku z incydentem komisja tymczasowo wyłączyła dostępne z zewnątrz usługi internetowe. Amerykańska Agencja ds. Cyberbezpieczeństwa i Bezpieczeństwa Infrastruktury oraz FBI nie odpowiedziały od razu na prośby Reutersa o komentarz.

Czytaj nas na