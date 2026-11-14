W piątek w USA odwołano lub opóźniono ponad 15 tysięcy lotów. Kolejne około trzech tysięcy lotów mogło zostać zakłóconych w sobotę, mimo zniesienia ogólnokrajowego zakazu startów. Zakłócenia w amerykańskim ruchu lotniczym częściowo wpłynęły również na europejskie lotniska.

Jak informuje Polsat News, trzy rejsy PLL LOT z USA do Warszawy wystartowały z opóźnieniem. Według rzecznika przewoźnika Krzysztofa Moczulskiemu opóźnienia wynosiły od kilku minut do ponad czterech godzin. Ostrzegł on również, że może to wpłynąć na loty z Warszawy do Los Angeles i Bangkoku.

Odwołania lotów w Europie

Eurocontrol poinformował, że ruch lotniczy do i ze Stanów Zjednoczonych w Europie stopniowo wraca do normy. Jednocześnie na lotnisku Heathrow część lotów do USA odwołano lub opóźniono. Ograniczenia dotknęły w szczególności lotów British Airways, American Airlines i United Airlines.

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We Frankfurcie nad Menem odwołano cztery zaplanowane na sobotę loty do USA, ponieważ samoloty przeznaczone do obsługi tych tras nie mogły wylecieć ze Stanów Zjednoczonych poprzedniego dnia. Trzy samoloty po starcie z Frankfurtu zawrócono do Niemiec. W Monachium odwołano cztery z 20 zaplanowanych lotów do USA.

Przyczyna zakłóceń w USA

Amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa wprowadziła w piątek ground stop — całkowity zakaz startów dla wszystkich samolotów w kraju. Ograniczenia zniesiono po czterech i pół godziny, o 2:16 w sobotę czasu polskiego.

Minister transportu USA Sean Duffy oświadczył, że przyczyną była awaria przestarzałego analogowego systemu łączności, w tym sprzętu komunikacyjnego, przełączników i routerów przeciążonych danymi. Linie United Airlines, Delta i American Airlines ostrzegły, że przywrócenie normalnego rozkładu potrwa przez cały weekend.

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