W USA w piątek i sobotę odwołano lub opóźniono ponad 25 tys. lotów z powodu poważnej awarii systemu kontroli ruchu lotniczego. W piątek Federalna Administracja Lotnictwa USA (FAA) wstrzymała wszystkie odloty w kraju, co spowodowało zakłócenia w pracy lotnisk i pozostawiło tysiące pasażerów w oczekiwaniu, informuje RMF24.

Tysiące lotów odwołano lub opóźniono

Według portalu w piątek linie lotnicze odwołały lub opóźniły ponad 15 tys. lotów, a w sobotę odwołano lub opóźniono jeszcze około 10 tys. lotów. Przyczyną była awaria systemu kontroli ruchu lotniczego, która faktycznie sparaliżowała połączenia lotnicze.

Minister transportu USA Sean Duffy powiedział stacji ABC, że awaria nastąpiła wskutek przeciążenia systemu podczas jego modernizacji. Prace prowadziła amerykańska firma L3Harris, specjalizująca się w technologiach lotniczych i obronnych.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Urzędnicy odrzucili wersję o cyberataku

Duffy powiązał problem z przestarzałą infrastrukturą i oświadczył, że poprzednie administracje nie przeprowadziły niezbędnej modernizacji systemów kontroli ruchu lotniczego. Prezydent USA Donald Trump również odrzucił przypuszczenia o możliwym cyberataku, wskazując na starzenie się infrastruktury jako przyczynę.

Szef Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego USA Markwayne Mullin oświadczył, że awaria nie jest związana z niedawną globalną usterką usług Microsoftu. Duffy osobno zaznaczył, że nowy system sztucznej inteligencji, który pomaga w zarządzaniu ruchem lotniczym, również nie był przyczyną problemów. Minister oczekiwał normalizacji sytuacji w ciągu dnia, natomiast pełne przywrócenie działania systemu miało zakończyć się w poniedziałek.

Czytaj nas na