Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa opublikowała przepis, który skraca termin odwołania od decyzji o cofnięciu statusu uchodźcy z 30 do 10 dni. Dokument ma wejść w życie w środę i został opublikowany bez formalnej procedury wcześniejszego powiadomienia i zbierania uwag, podaje The Hill.

Przegląd statusu uchodźców

Zmianę wprowadzono po tym, jak administracja Trumpa w listopadzie nakazała przeanalizować sprawy wszystkich uchodźców dopuszczonych do USA za prezydentury Joe Bidena. Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA wskazał w przepisie, że wcześniejsza polityka kontroli rzekomo przedkładała szybkość nad jakość rozmów.

Resort twierdzi, że nie zadawano części pytań służących ustaleniu, czy wnioskodawcy spełniają kryteria statusu uchodźcy. Według oceny ministerstwa mogło to zwiększyć ryzyko dopuszczenia osób, które nie spełniały wymogów programu.

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Status uchodźcy może zostać cofnięty wyłącznie wtedy, gdy zostanie ustalone, że dana osoba nie spełniała kryteriów programu przed wjazdem do USA. Uchodźcy przechodzą kilka etapów kontroli i rozmów oraz często latami czekają w obozach przed dopuszczeniem do kraju.

Reakcja organizacji

Prezes i dyrektor generalna Global Refuge Krish O’Mara Vignarajah oświadczyła, że 10 dni to zbyt mało czasu, aby znaleźć prawnika, przetłumaczyć dokumenty lub uzyskać dokumentację z kraju, który dana osoba opuściła z powodu konfliktu lub prześladowań. Jak zaznaczyła, niektórzy uchodźcy mogą nie otrzymać zawiadomienia przed upływem wyznaczonego czasu.

Naomi Steinberg z HIAS oświadczyła, że nowa polityka podważa zasadę stałej ochrony, którą zapewnia przesiedlanie uchodźców. Prezes AfghanEvac Shawn VanDiver nazwał skrócony termin szczególnie niebezpiecznym dla Afgańczyków, którzy przybyli do USA w okresie wycofywania amerykańskich wojsk z Afganistanu i po nim. Według jego danych w latach 2022–2025 do Stanów Zjednoczonych przybyło około 30 tys. afgańskich uchodźców.

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