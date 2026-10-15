W stanie Karolina Południowa w USA trzem mężczyznom postawiono zarzuty w sprawie dotyczącej przestępstw seksualnych i podglądactwa. Wśród osób objętych sprawą jest Patrick Bryant, były narzeczony republikańskiej kongresmenki Nancy Mace. Jak informuje The Guardian, Mace wcześniej mówiła o tej sprawie podczas wystąpienia w Izbie Reprezentantów USA.

Zarzuty w sprawie

Johnowi Douglasowi Osborne'owi postawiono zarzuty napaści i pobicia pierwszego stopnia, a także dwóch przypadków przestępczego zachowania seksualnego trzeciego stopnia. Zgodnie z oświadczeniami pod przysięgą agentów stanowego organu ścigania Osborne dopuszczał się czynności seksualnych wobec 23-letniej kobiety, która była bezradna i znajdowała się pod wpływem alkoholu.

Bryantowi i Ericowi Bernardowi Bowmanowi postawiono zarzuty podglądactwa. Według śledczych przed domniemanym napadem mężczyźni omawiali, który z nich go dokona, a także robili zdjęcia i nagrywali zdarzenie na wideo. Agenci oświadczyli, że zdarzenie było również widoczne na nagraniu z systemu monitoringu w domu na Sullivan's Island, przedmieściu Charleston.

Śledczy zaznaczyli, że kobieta wpadła do basenu, a później leżała nieprzytomna na kanapie, przykrywając się poduszką. Inna kobieta, która przypadkowo oglądała transmisję z kamer, miała zobaczyć, co się działo, zrobić zdjęcia i opisać to, co zobaczyła, w dzienniku. Domniemany napad miał miejsce w październiku 2018 roku, kiedy Mace i Bryant nie byli jeszcze zaręczeni.

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Bowmanowi zarzuca się również utrudnianie wymiaru sprawiedliwości. Według agentów przywrócił on ustawienia fabryczne telefonu, o którym wiedział, że śledczy poszukują go na podstawie nakazu, a także opublikował na X nazwisko i nagranie wideo ofiary przestępstwa o charakterze seksualnym.

Wystąpienie Nancy Mace

W lutym 2025 roku Mace przez niemal godzinę przemawiała w Izbie Reprezentantów, wymieniając mężczyzn z nazwiska i opowiadając o zdjęciach oraz nagraniach wideo, które, jak twierdziła, znalazła w telefonie Bryanta podczas ich związku. Oświadczyła, że przypadkowo odkryła poważne przestępstwa przeciwko kobietom, w tym gwałty, zdjęcia i nagrania wideo bez zgody oraz wykorzystywanie kobiet i nieletnich dziewcząt.

Bryant wcześniej całkowicie zaprzeczał oskarżeniom i powiedział Associated Press, że będzie współpracował przy wszystkich niezbędnych procedurach prawnych, aby oczyścić swoje imię. Stanowy organ ścigania nie sprecyzował, czy dochodzenie wobec którejkolwiek z osób objętych sprawą nadal trwa.

Po postawieniu zarzutów Mace opublikowała oświadczenie dotyczące 25 projektów ustaw, które, jak powiedziała, mają wzmocnić ochronę ofiar przemocy seksualnej, molestowania lub dyskryminacji.

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