W Stanach Zjednoczonych, w San Antonio, po meczu NBA pomiędzy San Antonio Spurs a Los Angeles Lakers kibic popchnął zawodnika Lakers, Lukę Dončicia. Do incydentu doszło po końcowej syrenie, gdy koszykarz schodził z parkietu w Frost Bank Center. Ochrona natychmiast interweniowała, donosi Interia Sport.

Incydent po końcowej syrenie

Według portalu jedna z widzek wykrzyknęła coś do Dončicia, po czym rzucił on w jej stronę białą opaskę na głowę. Później koszykarz wrócił, aby ją zabrać, ponieważ usłyszał, że kobieta nie chce zatrzymać opaski dla siebie. W tym momencie stojący obok niej mężczyzna popchnął zawodnika.

Dončić wyjaśnił, że rozdaje swoją opaskę niemal po każdym meczu. Po incydencie przekazał ją innej osobie.

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Wynik meczu

San Antonio pokonało Los Angeles 99:96. Lakers wygrali pierwsze dwie kwarty, jednak Spurs odwrócili losy spotkania w trzeciej, którą zakończyli z przewagą 30:14.

Najskuteczniejszym zawodnikiem Spurs był Stephon Castle, który zdobył 26 punktów. Victor Wembanyama zdobył 25 punktów i zanotował 16 zbiórek. Dončić zakończył mecz z dorobkiem 31 punktów, sześciu zbiórek i ośmiu asyst. Porażka wyeliminowała Lakers z NBA Cup, podczas gdy Spurs awansowali do fazy play-off, w której zagrają z Dallas Mavericks.

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