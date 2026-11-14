Od początku 2026 roku w USA na odrę zmarło 10 osób. W 45 stanach potwierdzono 5412 przypadków zakażenia — o 230 więcej niż w poprzednim cotygodniowym raporcie. Polsat News informuje o tym, powołując się na dane amerykańskich organów ochrony zdrowia oraz ABC News.

Gdzie odnotowano zgony

Siedem osób zmarło w Pensylwanii, dwie w Wisconsin, a kolejny zgon odnotowano w stanie Nowy Jork. Służby medyczne Wisconsin poinformowały w piątek o drugim przypadku śmiertelnym w stanie, a organy sanitarne Pensylwanii — o kolejnym zgonie.

Dla porównania, w latach 2000–2024 średnia roczna liczba przypadków odry w USA wynosiła 180. W 2026 roku zarejestrowano także około 2,2 tys. przypadków zachorowań wśród dorosłych, podczas gdy w ubiegłym roku było ich 674. Według CDC choroba u dorosłych ma cięższy przebieg, a wskaźnik hospitalizacji w tej grupie wynosi około 15%.

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Spadek poziomu szczepień

Odsetek dzieci w wieku przedszkolnym w USA zaszczepionych przeciw odrze spadł z 95% w 2019 roku do 92% w 2026 roku. Do wytworzenia odporności zbiorowiskowej zwykle potrzebny jest poziom wyszczepienia wynoszący 95%. Około 300 tys. dzieci, które w tym roku rozpoczęły edukację przedszkolną, nie otrzymało szczepienia.

Szczepionkę MMR przeciw odrze, śwince i różyczce podaje się w dwóch dawkach: pierwszą w wieku 12–15 miesięcy, drugą — w wieku 4–6 lat. Pełny cykl, jak podaje redakcja, jest w 97% skuteczny w zapobieganiu zakażeniu i znacząco zmniejsza ryzyko ciężkiego przebiegu choroby.

Ryzyko powikłań

Według danych przytoczonych przez ABC News jedna chora osoba może zarazić do 90% niezaszczepionych osób ze swojego otoczenia. Wirus może utrzymywać się w powietrzu i na powierzchniach do dwóch godzin po opuszczeniu pomieszczenia przez zakażoną osobę. Wśród niezaszczepionych hospitalizacji wymaga co piąty chory, a u co dwudziestego dziecka rozwija się zapalenie płuc.

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