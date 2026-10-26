W Stanach Zjednoczonych przed wyborami uzupełniającymi 3 listopada rośnie liczba politycznych reklam stworzonych przynajmniej częściowo przy użyciu sztucznej inteligencji. Jak podaje NDTV World, Wesleyan Media Project wykrył 220 takich reklam w całym kraju, z których większość finansowali kandydaci Partii Republikańskiej lub powiązane z nimi grupy.

Według szacunków projektu wydatki na tę reklamę przekroczyły 137 mln dolarów. Dla porównania, podczas cyklu wyborczego w 2024 roku badacze odnotowali mniej niż 50 tys. dolarów wydatków na reklamy polityczne stworzone przy pomocy AI.

27% reklam ma oznaczenie AI

Według danych Wesleyan Media Project 81% wykrytych reklam wykorzystujących AI finansowali kandydaci lub organizacje republikańskie, 12% — demokraci, a pozostałe — niezależni kandydaci lub grupy. Współdyrektorka projektu Erika Franklin Fowler oświadczyła, że AI jest w tym roku aktywnie wykorzystywana w kampaniach przed wyborami uzupełniającymi w 2026 roku.

Tylko 27% takich reklam zawierało oznaczenie dotyczące wykorzystania sztucznej inteligencji. Badacze zaznaczyli, że ich wyliczenie prawdopodobnie nie jest pełne, ponieważ nie zawsze można ostatecznie ustalić zastosowanie AI przy tworzeniu reklamy. Na poziomie federalnym w USA nie ma wymogu oznaczania reklam politycznych stworzonych z wykorzystaniem AI, choć poszczególne stany wprowadziły ograniczenia lub wymogi ujawniania takich informacji.

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Przykłady syntetycznych nagrań wideo

Jednym z przykładów był spot przeciwko demokratycznemu kandydatowi do Senatu Abdulowi El-Sayedowi. W nagraniu kandydat został przedstawiony podczas gry planszowej z osobami w kefijach, wykorzystano również sfabrykowane rodzinne zdjęcie. Za spotem stał komitet polityczny Front Line Action, powiązany z republikańskim senatorem Tedem Cruzem. Według danych Federalnej Komisji Wyborczej komitet wydał ponad 92 tys. dolarów na reklamy przeciwko El-Sayedowi. Nagranie zawierało oznaczenie, że zostało w całości lub częściowo stworzone przy użyciu AI.

Demokratyczny senator Jon Ossoff w ubiegłym miesiącu zażądał usunięcia innego spotu bez takiego oznaczenia, w którym przedstawiono go w salonie piękności. Stwierdził, że wykorzystywanie deepfake’ów do tworzenia reklam politycznych jest głęboko niepokojące i może niszczyć prawdę w debacie politycznej.

Jednocześnie Centrum Polityki Technologicznej Uniwersytetu Nowojorskiego w swoim badaniu zasugerowało, że taka reklama jest prawdopodobnie skuteczniejsza w mobilizowaniu wyborców lub zbieraniu funduszy niż w wpływaniu na wybór kandydata. Według badania non-profit AAPC Foundation 73% respondentów uważa za niedopuszczalne wykorzystywanie AI do tworzenia obrazów lub nagrań wideo w reklamie politycznej, a 95% — tworzenie nagrania, w którym przeciwnik mówi coś, czego faktycznie nie powiedział.

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