W Stanach Zjednoczonych niektórzy obywatele Salwadoru posiadający status tymczasowej ochrony TPS zgłosili zawieszenie wypłat emerytur z Social Security. Otrzymali listy od amerykańskiej Administracji Ubezpieczeń Społecznych (SSA), w których jako przyczynę wskazano brak legalnej obecności w kraju, informuje The Rio Times.

O takich przypadkach we wrześniu i październiku informowały Telemundo i Univision. Prawniczka Cristina Paoli powiedziała Telemundo 44, że niektórzy z jej klientów otrzymali zawiadomienia o niemożności wypłacania świadczeń od września 2026 roku. Według niej w listach proszono odbiorców o kontakt z SSA w ciągu 10 dni, a na odwołanie od decyzji wyznaczono 60 dni.

Wypłata, której zwrotu zażądano

69-letni Juan Seren, Salwadorczyk ze statusem TPS, powiedział Univision w Los Angeles, że pracował i płacił podatki w Stanach Zjednoczonych od 1990 roku. Według jego relacji SSA poinformowała go o wstrzymaniu wypłat emerytury. Rodzina Serena oświadczyła, że list zawierał również prośbę o zwrot październikowej wypłaty.

Seren powiedział też stacji telewizyjnej, że poinformowano go o możliwym anulowaniu jego ubezpieczenia medycznego. Jednocześnie w publikacjach nie sprecyzowano, którego dokładnie programu to dotyczy ani czy ochrona została faktycznie zakończona.

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Prawnik Alex Galvez powiedział Univision, że odmowa wypłat z powodu braku formalnego przedłużenia TPS jest sprzeczna z informacjami opublikowanymi na stronie USCIS. Poradził osobom dotkniętym takimi listami, aby szukały pomocy prawnej, kontaktowały się z członkami Kongresu i rozważyły wniesienie pozwów do sądu federalnego.

Status TPS po wrześniu

Ostatnie oficjalne przedłużenie TPS dla obywateli Salwadoru, opublikowane w Rejestrze Federalnym 17 stycznia 2025 roku, obowiązywało od 10 marca 2025 roku do 9 września 2026 roku. Jednocześnie 9 września przedstawiciel amerykańskiego Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego oświadczył, że Salwadorczycy objęci TPS zachowują ochronę do czasu nowego komunikatu resortu.

Prawo USA zabrania miesięcznych wypłat dla osób niebędących obywatelami w miesiącach, w których nie mają one legalnej obecności w kraju. SSA nie przedstawiła wyjaśnień dotyczących listów, a liczba osób, które je otrzymały, jest nieznana. Los Angeles Times en Español szacuje, że status TPS ma około 170 tys. obywateli Salwadoru.

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