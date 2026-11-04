W USA zamknięto pierwsze lokale wyborcze w częściach stanów Indiana i Kentucky podczas wyborów uzupełniających. Głosowanie zakończyło się o godz. 18:00 czasu wschodniego w obszarach tych stanów działających w tej strefie czasowej. Następnie rozpoczęły się wieczorne liczenie głosów i publikowanie wyników.

Rozpoczęło się liczenie głosów

Jak informuje Anadolu Agency, głosowanie trwało w częściach Indiany i Kentucky należących do Centralnej Strefy Czasowej. Lokale wyborcze pozostawały również otwarte w większości innych stanów kraju.

Niektóre głosy oddane przedterminowo oraz głosy przesłane pocztą zaczęto liczyć jeszcze przed zamknięciem lokali wyborczych. Jednocześnie urzędnicy wyborczy mieli rozpocząć publikację pierwszych wyników po zakończeniu głosowania w odpowiednich okręgach.

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Na jakie stanowiska głosują Amerykanie

Amerykanie wybierali wszystkich 435 członków Izby Reprezentantów, 35 senatorów, gubernatorów w 36 stanach, a także urzędników stanowych i lokalnych.

Przed dniem głosowania Partia Republikańska kontrolowała obie izby Kongresu. Demokraci dążyli do zdobycia kontroli nad co najmniej jedną z izb i ograniczenia możliwości prezydenta Donalda Trumpa w zakresie realizacji jego programu legislacyjnego.

Kolejne lokale wyborcze miały zostać zamknięte o godz. 19:00 czasu wschodniego w Georgii, Wirginii, Karolinie Południowej i kilku innych stanach. W stanach zachodnich głosowanie trwało do nocy.

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