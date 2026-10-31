W amerykańskich stanach Montana i Dakota Północna paleontolodzy znaleźli szczątki dinozaura Infernogallus jamesi, który, według wniosków badaczy, jest pierwszym znanym dinozaurem wyspecjalizowanym w żywieniu się owocami. Zwierzę żyło około 66 mln lat temu pod koniec okresu kredowego. O badaniu opublikowanym w czasopiśmie Nature Communications informuje The Express Tribune.

Dziób do miękkiego pokarmu

Infernogallus jamesi był bezzębnym teropodem o długości około 1,5 metra i masie około 11,3 kg. Naukowcy opisali go jako zwierzę z głową podobną do papuziej i dziobem przystosowanym do rozgniatania i rozdrabniania miękkiego pokarmu roślinnego, w tym owoców.

Jak powiedział główny autor badania, paleontolog z Uniwersytetu Stony Brook Greg Funston, na dietę opartą na owocach wskazują trzy cechy: budowa mięśni szczęk umożliwiająca ruchy przód-tył, ruchomy staw pozwalający szczęce przesuwać się do przodu oraz bruzdy i grzebienie na dziobie. Podobne cechy występują oddzielnie u współczesnych ptaków i żółwi jedzących miękki pokarm, lecz nie jednocześnie u żadnego współczesnego zwierzęcia.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Mieszkaniec formacji Hell Creek

Nazwa rodzaju Infernogallus oznacza „piekielny kurczak”. Nawiązuje ona do ptasiopodobnego wyglądu dinozaura oraz formacji Hell Creek, gdzie odkryto jego skamieniałości. Ta formacja geologiczna rozciąga się na obszarze Montany, Dakoty Północnej i Południowej oraz Wyoming.

Dinozaur żył na subtropikalnej nadmorskiej równinie zalewowej wraz z tyranozaurami, triceratopsami i ankylozaurami. Szczątki kopalne obejmują niemal kompletny szkielet, a także oddzielne kości szczęki i podniebienia. Pióra nie zachowały się na nich, jednak badacze uważają, że zwierzę było nimi pokryte, sądząc po skamieniałościach jego bliskich krewnych.

Naukowcy zauważyli, że pojawienie się roślin kwiatowych w okresie kredowym stworzyło dla zwierząt nowe źródło pokarmu. Zwierzęta żywiące się owocami mogą również rozsiewać nasiona, jednak autorzy pracy podkreślili, że do pewnego wniosku o roli kaenagnatydów w rozprzestrzenianiu dużych nasion potrzebne są dodatkowe dowody.

Czytaj nas na