W polskim Strzelnie, w województwie kujawsko-pomorskim, rano doszło do kolizji drogowej z udziałem ciężarówki przewożącej substancje chemiczne. Z tego powodu zawieszono zajęcia w szkołach im. Michelsona i Dalkowskiego, a także w przedszkolach. Poinformował o tym RMF24.

Objazdy w centrum miasta

Władze miasta Strzelno poinformowały o utrudnieniach w ruchu w centralnej części miasta. Dla kierowców wyznaczono trasy objazdowe.

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Gmina zaapelowała do mieszkańców, aby nie gromadzili się w centrum, w szczególności w pobliżu rond, i nie blokowali dróg. Poproszono również, aby nie stwarzali dodatkowych utrudnień w ruchu.

Przejazd dla służb ratunkowych

Władze miasta poprosiły o zapewnienie swobodnego przejazdu służbom ratunkowym pracującym w rejonie kolizji. Mieszkańców wezwano do zachowania spokoju.

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