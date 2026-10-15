W El-Geneinie w Darfurze Zachodnim ponad 6500 wojskowych i cywilów jest przetrzymywanych w miejscach odosobnienia kontrolowanych przez paramilitarne Siły Szybkiego Wsparcia (RSF), podała Sudańska Sieć Lekarzy. Według niej brakuje tam żywności, stan zdrowia zatrzymanych się pogarsza, a liczba codziennych zgonów rośnie, informuje Anadolu Agency.

Kobiety i dzieci wśród zatrzymanych

Niezależna grupa medyczna podała, że otrzymała wiarygodne informacje o przetrzymywaniu w El-Geneinie ponad 6500 osób, w tym 709 kobiet i około 500 dzieci poniżej 18. roku życia. Chodzi między innymi o dawną siedzibę Misji ONZ i Unii Afrykańskiej w Darfurze (UNAMID), siedzibę 15. Dywizji Piechoty oraz więzienie Ardamata.

Sieć lekarzy wezwała do zapewnienia wszystkim zatrzymanym bezpiecznej wody pitnej, żywności i opieki medycznej. Zażądała także dopuszczenia do tych miejsc niezależnych organizacji medycznych i humanitarnych, aby mogły ocenić warunki przetrzymywania.

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Apel o ujawnienie losu zatrzymanych

Organizacja wezwała do ujawnienia informacji o miejscu pobytu i losie więźniów, zagwarantowania im bezpieczeństwa oraz ochrony przed torturami i złym traktowaniem. Osobno podkreśliła potrzebę szczególnej ochrony kobiet i dzieci. RSF nie skomentowały tych twierdzeń.

Według szacunków sudańskich władz i grup praw człowieka w miejscach odosobnienia kontrolowanych przez RSF przebywa 19 800 osób, w tym wojskowi, cywile, kobiety i dzieci. W czerwcu Sudan przekazał Radzie Bezpieczeństwa ONZ memorandum z wezwaniem do pilnej interwencji w związku z deklarowanymi poważnymi i systematycznymi naruszeniami międzynarodowego prawa humanitarnego wobec cywilów i jeńców wojennych w Darfurze.

Wojna między sudańską armią a RSF trwa od kwietnia 2023 roku. Jej przyczyną były rozbieżności dotyczące integracji formacji paramilitarnej z siłami zbrojnymi.

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