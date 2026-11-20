W Stanach Zjednoczonych w akcie zgonu brytyjskiego aktora Patricka Stewarta wskazano zatrzymanie krążenia i oddechu, a także zaburzenie neuropoznawcze związane z ciałami Lewy’ego. Aktor, znany z roli kapitana Jean-Luca Picarda we франшизie „Star Trek” oraz profesora Charlesa Xaviera w filmach z serii „X-Men”, zmarł 28 października w wieku 86 lat.

Dane z aktu zgonu

Jak informuje RMF24, amerykański portal TMZ uzyskał oficjalne dokumenty, w których wskazano przyczyny śmierci Stewarta. Rodzina wcześniej informowała, że aktor cierpiał na chorobę Alzheimera i demencję z ciałami Lewy’ego.

3 listopada szczątki aktora poddano hydrolizie alkalicznej, znanej również jako kremacja wodna. W tej metodzie zamiast tradycyjnego spalania do rozkładu ciała wykorzystuje się wodę, wysoką temperaturę i substancje chemiczne.

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Oświadczenie rodziny

Bliscy Stewarta poinformowali o jego śmierci 29 października na oficjalnej stronie aktora w mediach społecznościowych. Według nich zmarł w otoczeniu rodziny i przyjaciół; obok były muzyka na żywo, modlitwy, łzy i śmiech.

Według E! News aktor zmarł w swoim domu w Los Angeles pod opieką żony, Sunny Ozell. Jego przedstawicielka Kelly Bush Novak informowała, że przebieg choroby był krótki, ale bolesny. Po informacji o śmierci aktora hołd oddali mu między innymi Ian McKellen, Seth MacFarlane, Gates McFadden i Hugh Jackman.

Demencja z ciałami Lewy’ego

Demencja z ciałami Lewy’ego jest postępującą chorobą neurodegeneracyjną związaną z gromadzeniem się nieprawidłowych złogów białkowych w komórkach nerwowych. Może powodować zaburzenia pamięci, myślenia i koncentracji, problemy z poruszaniem się, zaburzenia snu oraz halucynacje wzrokowe. Objawy choroby mogą przypominać objawy choroby Alzheimera i Parkinsona.

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