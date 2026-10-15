Na Tajwanie cztery państwowe spółki zarządzające aktywami zgodziły się połączyć w jeden podmiot, aby wzmocnić swoją pozycję na rynku. First Securities Investment Trust stanie się następcą prawnym w tej transakcji, a Mega International Investment Trust, Taiwan Cooperative Securities Investment Trust i Hua Nan Investment Trust dołączą do niej poprzez wymianę akcji — podaje Taipei Times.

Tajwańska minister finansów Chuang Tsui-yun powiedziała parlamentarnej komisji finansów, że wszystkie cztery spółki uzgodniły już fuzję i osiągnęły porozumienie z pracownikami. Transakcja nadal wymaga jednak zatwierdzenia przez rady dyrektorów każdej ze spółek. Lokalne media informowały, że posiedzenia rad mogą odbyć się 22 października.

Podział miejsc w kierownictwie

Zgodnie z proponowaną strukturą zarządzania First Securities otrzyma cztery miejsca w radzie dyrektorów i dwa miejsca w organie nadzorczym. Mega International będzie mieć po jednym przedstawicielu w każdym z tych organów, podczas gdy Taiwan Cooperative i Hua Nan otrzymają po jednym miejscu w radzie dyrektorów.

Chuang zaznaczyła, że proces przebiega zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami. Ministerstwo Finansów nie musi zatwierdzać daty posiedzeń rad dyrektorów.

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Konkurencja na rynku ETF

Po połączeniu nowa spółka będzie zarządzać 377 funduszami o łącznych aktywach wynoszących 385 mld nowych dolarów tajwańskich, czyli około 12 mld dolarów amerykańskich. Według minister uczyni to ją 12. największą spółką zarządzającą aktywami na Tajwanie.

Fuzja następuje w warunkach szybkiego rozwoju tajwańskiego rynku funduszy giełdowych (ETF) i nasilającej się konkurencji między spółkami zarządzającymi aktywami. Nowy podmiot nadal będzie jednak znacznie ustępować liderom rynku: aktywa ETF Yuanta/P-shares Taiwan Top 50, zarządzanego przez Yuanta Securities Investment Trust, wynoszą około 2,5 bln nowych dolarów tajwańskich.

Posłowie ostrzegli, że samo połączenie nie gwarantuje poprawy wyników inwestycyjnych ani rentowności. Chuang nazwała konsolidację pierwszym krokiem i podkreśliła potrzebę wzmocnienia strategii biznesowej, bazy zasobów oraz sieci dystrybucji. Związek zawodowy Hua Nan zatwierdził plan zatrudnienia pracowników 5 października po kilku rundach negocjacji.

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