Na Tajwanie ponad 150 wniosków o odmrożenie środków Ministerstwa Obrony Narodowej pozostaje nierozpatrzonych przez Komisję Spraw Zagranicznych i Obrony Narodowej Yuan Ustawodawczego. Od początku nowej sesji parlamentarnej 29 września komisja nie wyznaczyła posiedzenia w celu ich rozpatrzenia, a żaden z wniosków nie został zatwierdzony — poinformował Taipei Times.

Yuan Wykonawczy przedłożył projekt budżetu centralnego na rok fiskalny 2026 w sierpniu ubiegłego roku. Zdominowany przez opozycję Yuan Ustawodawczy przyjął go w trzecim czytaniu 14 sierpnia po rekordowych 351 dniach rozpatrywania. Yuan Wykonawczy otrzymał zatwierdzony budżet 17 września, a następnego dnia prezydent promulgował go dekretem.

Części zamienne do Abramsów

W pisemnym raporcie dla parlamentu dowództwo armii podało, że zaproponowało ponad 1,35 mld dolarów tajwańskich, czyli 41,75 mln dolarów amerykańskich, na zakup w USA części zamiennych do 108 czołgów M1A2T Abrams. Pierwsze 38 czołgów, otrzymanych w 2024 roku, zakończyło już dwuletni okres gwarancyjny.

Armia planowała kupić 17 rodzajów części zamiennych do obsługi technicznej drugiego poziomu — 916 sztuk, 144 rodzaje kluczowych komponentów, w tym mechanizmy odrzutu, a także 86 rodzajów rezerw wojennych, w tym silniki turbinowe AGT-1500. Łącznie chodzi o 247 rodzajów i 1513 sztuki. Dowództwo oświadczyło, że opóźnienie zakupów negatywnie wpłynie na utrzymanie sprzętu w stanie operacyjnym.

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Ryzyko opóźnień w zakupach

Opozycyjni posłowie zamrozili również 10% środków budżetowych na wykorzystywanie przez wojsko systemów Taiwan Tactical Mission Network i Team Awareness Kit. Powołali się na zastrzeżenia dotyczące ograniczających warunków zakupów i możliwego dublowania istniejących systemów. Systemy te mają zapewnić wspólny obraz sytuacji operacyjnej dla wojsk lądowych oraz możliwości zdecentralizowanego dowodzenia i kierowania.

Dowództwo armii zaznaczyło, że do końca roku fiskalnego pozostało nieco ponad dwa miesiące, a harmonogram parlamentarny jest napięty. Nawet jeśli środki zostaną odmrożone, czasu na zakończenie procedur zakupowych może nie wystarczyć.

Współprzewodniczący komisji z ramienia Demokratycznej Partii Postępowej Wang Yi-chuan oświadczył, że harmonogram raportów operacyjnych i propozycji odmrożenia budżetu został w ubiegłym tygodniu omówiony i uzgodniony z ministerstwami oraz agencjami. Jak powiedział, posiedzenia będą kolejno wpisywane do porządku obrad.

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