Minister pracy Tajlandii Julapun Amornvivat oświadczył, że unieważnienie wyborów do Rady Ubezpieczeń Społecznych nie jest rozważane. Wybory wygrał zespół Progressive Social Security. Poinformował o tym Bangkok Post.

Nie wpłynęły skargi na wyniki

Minister odniósł się do krytyki dotyczącej możliwej ingerencji politycznej w wybory, które odbyły się w niedzielę. Jak zaznaczył, nie złożono formalnych skarg, a wezwania do unieważnienia głosowania dotychczas ograniczały się do dyskusji w internecie.

Amornvivat stwierdził, że wyniki są dość jasne, a Urząd Ubezpieczeń Społecznych liczy głosy zgodnie z zasadami. Dodał, że ewentualne drobne błędy raczej nie wpłyną na wynik wyborów.

Frekwencja, według jego oceny, wzrosła o około 500–600% w porównaniu z pierwszymi wyborami do rady, które odbyły się 24 grudnia 2023 roku. Minister nazwał to pozytywnym sygnałem.

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Aktywność polityczna i weryfikacja kandydatów

Minister pracy oświadczył, że samo członkostwo w partii politycznej nie jest zakazane. Politykom nie zabrania się również zachęcania ludzi do skorzystania z prawa głosu. Jak zaznaczył, kandydaci zostali już zweryfikowani, w tym pod kątem tego, czy zajmowali stanowiska polityczne lub zasiadali w komitetach wykonawczych partii.

Amornvivat podkreślił, że podobieństwo stanowisk Progressive Social Security i partii politycznej w kwestiach pracy nie dowodzi powiązań politycznych ani naruszeń. Wyjaśnił, że wiele pomysłów w dziedzinie pracy pochodzi od samych pracowników.

Formuła emerytalna CARE

Osobno minister poinformował, że formuła CARE do obliczania emerytur z tytułu wieku jest poddawana kontroli prawnej w Biurze Rady Państwa. Przewiduje ona obliczanie świadczeń na podstawie danych o składkach i zarobkach z całego okresu ubezpieczenia, a nie wyłącznie średniego wynagrodzenia z ostatnich 60 miesięcy przed ustaniem statusu ubezpieczenia.

Amornvivat oświadczył, że nie omawiał tej kwestii z sekretarzem generalnym Urzędu Ubezpieczeń Społecznych, ponieważ ocena prawna należy do kompetencji Rady Państwa. Jednocześnie obiecał monitorować proces, aby przyspieszyć jego rozpatrzenie.

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