W Tbilisi w Gruzji codziennie trwają protesty mimo nasilającej się presji władz na osoby niezgadzające się z ich polityką — informuje France 24. Akcje są mniej liczne, a działacze opozycji są więzieni.

Protesty po wyborach

Dwa lata temu dziesiątki tysięcy proeuropejskich protestujących wyszły na ulice po wyborach parlamentarnych w październiku 2024 roku, których wyniki kwestionowali. Oficjalnie wybory wygrała rządząca partia Gruzińskie Marzenie.

Kilka tygodni po głosowaniu władze ogłosiły zawieszenie procesu przystąpienia kraju do Unii Europejskiej.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Ustawa o zagranicznych agentach

W 2025 roku rząd Gruzji przyjął surowszą wersję kontrowersyjnej ustawy o „zagranicznych agentach”. Władze wyjaśniały to potrzebą wzmocnienia suwerenności narodowej i zapewnienia przejrzystości działalności organizacji pozarządowych.

Według France 24 ustawa, wzorowana na rosyjskim ustawodawstwie, znacząco ogranicza dostęp do międzynarodowego finansowania i rozszerza kontrolę władz nad społeczeństwem obywatelskim. Jednocześnie, według najnowszych sondaży, ponad 70% Gruzinów chce przystąpienia kraju do UE.

Czytaj nas na