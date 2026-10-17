Co najmniej 17 osób zginęło w panice podczas hinduistycznego festiwalu Durga Puja w północnej części Kalkuty w stanie Bengal Zachodni. Kolejne 25 osób zostało rannych. Poinformowała o tym Anadolu Agency.

Panika wybuchła wieczorem

Do zdarzenia doszło w pandalu — tymczasowym pawilonie, w którym ustawiane są posągi bogini Durgi. Według policji do paniki doszło wieczorem z powodu dużego zgromadzenia odwiedzających, którzy przemieszczali się między pandalami, w czasie deszczu.

Wszyscy poszkodowani zostali uratowani i przewiezieni do szpitala, podała policja. Liczbę rannych przekazał premier Bengalu Zachodniego Suvendu Adhikari.

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Reakcja indyjskich władz

Premier Indii Narendra Modi nazwał tragedię smutną i wyraził współczucie rodzinom ofiar śmiertelnych. Życzył również rannym szybkiego powrotu do zdrowia i oświadczył, że rząd Bengalu Zachodniego udziela pomocy poszkodowanym rodzinom.

Minister spraw wewnętrznych Indii Amit Shah poinformował, że administracja zapewnia rannym wszelką możliwą pomoc medyczną.

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