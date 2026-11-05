Po wyborach uzupełniających do Kongresu Stanów Zjednoczonych, w wyniku których republikanie stracili kontrolę nad obiema izbami, w administracji prezydenta Donalda Trumpa rozważa się możliwość zmian kadrowych. Jako jednego z potencjalnych kandydatów na to kluczowe stanowisko wymienia się ambasadora USA w Indiach, Sergio Gora.

Według informacji podanych przez tę gazetę, Gora może otrzymać propozycję objęcia stanowiska sekretarza stanu USA. Obecny szef Departamentu Stanu Marco Rubio może z kolei opuścić administrację, aby przygotować się do walki o fotel prezydencki w 2028 lub 2032 roku.

Jednocześnie, według źródeł „The Washington Sun”, Sergio Gora byłby zainteresowany również innym awansem w ramach Departamentu Stanu. W szczególności mowa jest o stanowisku zastępcy sekretarza stanu, które obecnie zajmuje Christopher Landau.

Jeden z rozmówców gazety twierdzi, że Landau rzekomo mówił kolegom o zamiarze złożenia rezygnacji, jeśli republikanie przegrają wybory śródokresowe. Sam urzędnik zaprzeczył jednak tej informacji i oświadczył gazecie „The Washington Sun”, że nie wygłaszał takich oświadczeń.

Sergio Hor również zdementował doniesienia o swoich ewentualnych ambicjach zawodowych i zaprzeczył, jakoby ubiegał się o stanowisko sekretarza stanu lub jakiekolwiek inne stanowisko kierownicze w Departamencie Stanu.

„To kompletna bzdura” – stwierdził.

Gor podkreślił, że Marco Rubio doskonale wywiązuje się ze swoich obowiązków. Nazwał go „najwybitniejszym sekretarzem stanu w historii” oraz „drogi przyjacielem”, z którym „z przyjemnością pracuje każdego dnia jako ambasador USA w Indiach”.

O tym pisze „The Washington Sun”.

W Stanach Zjednoczonych republikańscy sojusznicy i stratedzy polityczni wezwali prezydenta Donalda Trumpa do zmiany kursu po tym, jak Demokraci przejęli kontrolę nad Kongresem w wyborach uzupełniających, a popierani przez niego kandydaci przegrali w kluczowych wyborach.

W Stanach Zjednoczonych prezydent Donald Trump po porażce Partii Republikańskiej w wyborach uzupełniających oświadczył, że jest gotów szukać porozumienia z demokratami.

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