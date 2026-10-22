Kanadyjscy politycy oskarżyli Trumpa o ingerencję w wybory do Kongresu — Politico

Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa oskarżyła szereg kanadyjskich polityków o próby wywarcia wpływu na wybory śródokresowe w Stanach Zjednoczonych. Zarzuty przedstawiła ambasada USA w Ottawie w biuletynie informacyjnym, który został rozesłany do dziennikarzy w środę.

W niepodpisanym dokumencie wymieniono minister przemysłu Kanady Melanie Joly, premiera prowincji Ontario Daga Forda, posła Partii Liberalnej Anthony'ego Hausfazera, a także Bernadette Jordan – byłą minister z ramienia Partii Liberalnej, która obecnie pełni funkcję konsula generalnego Kanady w Bostonie.

W biuletynie stwierdza się, że władze kanadyjskie rzekomo ignorują obawy Waszyngtonu dotyczące ewentualnej ingerencji, chociaż niektórzy kanadyjscy urzędnicy otwarcie mówią o zamiarach wywierania wpływu na politykę amerykańską.

„Rząd Kanady lekceważy obawy dotyczące ewentualnej ingerencji w wybory w USA, mimo że jego ministrowie i premierzy prowincji otwarcie opisują plany wywierania wpływu na politykę amerykańską – zarówno w oficjalnych dokumentach, jak i podczas publicznych wystąpień” – czytamy w biuletynie.

Doradca ekonomiczny Donalda Trumpa, Peter Navarro, pełniący funkcję starszego doradcy Białego Domu ds. handlu i produkcji, również niedawno ostrzegł Kanadyjczyków przed ingerowaniem w wybory uzupełniające w USA.

„Prowadziliście działania lobbingowe w tym kraju i wcześniej wam się to udawało, więc myślicie, że możecie kontynuować w tym samym duchu” – stwierdził Navarro.

Premier Kanady Mark Carney odrzucił te zarzuty podczas konferencji prasowej w środę. Tego samego dnia premier Ontario Doug Ford również zaprzeczył, jakoby angażował się w jakąkolwiek ingerencję w amerykańskie wybory.

Carney poinformował, że wcześniej tego samego dnia rozmawiał z Donaldem Trumpem na temat szerokiego zakresu kwestii, w tym sytuacji w Iranie.

Kilka dni wcześniej przywódcy odbyli również osobną rozmowę telefoniczną, podczas której omówili sytuację na Ukrainie, na Bliskim Wschodzie oraz kwestie sporne w stosunkach handlowych między obydwoma krajami.

Niedawno Mark Carney odniósł się do obaw strony amerykańskiej dotyczących ewentualnej ingerencji. Podczas wiecu w Calgary, który odbył się w przeddzień referendum w prowincji Alberta w sprawie jej odłączenia się od Kanady, premier mówił o konieczności zmniejszenia zależności gospodarczej kraju od Stanów Zjednoczonych.

„Ostrożnie. Mogą pomyśleć, że to ingerencja w wybory. Tam, na dole, są nieco wrażliwi” – zauważył Carney.

W ten sposób oskarżenia Waszyngtonu stały się kolejnym epizodem napięć w stosunkach między USA a Kanadą na tle sporów dotyczących handlu, zależności gospodarczej i wpływów politycznych.

Informuje o tym serwis Politico.

Rosja przeprowadziła tajną kampanię wpływową w Internecie w przededniu wyborów uzupełniających do Kongresu USA. Według danych amerykańskiego wywiadu celem operacji było osłabienie pozycji kandydatów z Partii Demokratycznej i Republikańskiej, którzy popierają Ukrainę, a także wzmocnienie nieufności Amerykanów wobec instytucji państwowych.

Czołowi demokraci w Kongresie USA oświadczyli, że po tajnym briefingu wywiadowczym dowiedzieli się o kampanii dezinformacyjnej, którą, jak twierdzą, prowadzi Federacja Rosyjska – państwo-agresor – przeciwko demokratom kandydującym w wyborach uzupełniających w przyszłym miesiącu.

Kongresmenka z Partii Demokratycznej Ilhan Omar oświadczyła, że będzie zmuszona opuścić swoje mieszkanie w Waszyngtonie w USA z powodu gróźb, które otrzymała po przeszukaniu przeprowadzonym przez agentów federalnych.

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