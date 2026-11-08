Wieczorem 7 listopada w centrum Moskwy rosyjskie siły porządkowe przeprowadziły zakrojoną na szeroką skalę akcję w dzielnicy Kitaj-Miasto. W trakcie operacji zatrzymano kilkaset osób, w tym nieletnich. Zwolnieni zatrzymani oraz naoczni świadkowie donoszą o pobiciach, groźbach, wręczaniu wezwań do komisariatów wojskowych oraz propozycjach podpisania kontraktu z Ministerstwem Obrony Federacji Rosyjskiej.

Według naocznych świadków do parku „Gorka” podjechało ponad dziesięć furgonów policyjnych. Policjanci zatrzymywali ludzi bezpośrednio w parku, w pobliżu barów, nad stawami Czystymi, a także w drodze na koncert.

Jedna z dziewcząt opowiedziała, że wraz z przyjaciółkami została zatrzymana podczas kręcenia filmiku na TikTok.

Z relacji osób zwolnionych wynika, że funkcjonariusze zwracali uwagę głównie na młodych ludzi w nieformalnym stroju. Podstawą do zatrzymania mogła być nawet czapka z brytyjską flagą.

Osoby, które trafiły na posterunki policji, opowiadają o brutalnym traktowaniu ze strony funkcjonariuszy.

Jeden z nastolatków stwierdził, że został uderzony w okolice jedynej nerki. Inny zatrzymany, 15-letni chłopak, opowiedział, że policjant popchnął go na ścianę i uderzył po tym, jak poprosił o pokazanie plecaka.

Według słów młodzieńca, obok niego pobito jeszcze jednego zatrzymanego tak mocno, że zaczął wymiotować. Jednocześnie, jak twierdzi nastolatek, poszkodowanemu nie udzielono żadnej pomocy medycznej.

Młodzi ludzie skarżą się również, że podczas zatrzymania zabroniono im pić wodę i korzystać z toalety.

Jedna z dziewcząt oświadczyła, że funkcjonariusze grozili jej rozpruciem za próbę sfilmowania tego, co działo się w autobusie.

„Rozbijemy telefon razem z twarzą” – rzekomo grozili jej funkcjonariusze.

Osoby zwolnione z komisariatu „Taganski” poinformowały, że pełnoletnim zatrzymanym wręczano wezwania do urzędu rekrutacyjnego, w szczególności studentom, którzy mają odroczenie od poboru.

Jeden z mężczyzn opowiedział, że bezpośrednio w furgonetce wszystkim zatrzymanym w wieku powyżej 18 lat usilnie proponowano podpisanie kontraktu z Ministerstwem Obrony Federacji Rosyjskiej.

Nie wiadomo na razie, czy któryś z zatrzymanych zgodził się na tę propozycję.

Według informacji mediów co najmniej 17 nieletnich otrzymało protokoły administracyjne za spożywanie alkoholu w miejscach publicznych. Ponadto funkcjonariusze organów ścigania sporządzali protokoły za pojawienie się w stanie nietrzeźwym oraz nieposłuszeństwo wobec policji.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej określiło tę akcję jako „działania prewencyjne”. Wśród deklarowanych celów operacji znalazła się walka z piciem alkoholu w miejscach publicznych.

Jednocześnie, jak zauważa „Nowa Gazeta Europa”, podobne masowe zatrzymania w dzielnicy Kitaj-Miasto mają miejsce już od lata.

Obywatele Rosji coraz bardziej obawiają się, że dyktator Władimir Putin ogłosi w najbliższym czasie powszechną mobilizację w celu kontynuowania wojny przeciwko Ukrainie.

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