28 listopada w centrum Wiednia zostanie ustawiona symboliczna trumna ku pamięci ofiar Hołodomoru z lat 1932–1933. Akcja ma na celu zwrócenie uwagi na zbrodnie reżimu radzieckiego oraz skłonienie Austrii do oficjalnego uznania Hołodomoru za ludobójstwo narodu ukraińskiego.

„Instalacja ma przypomnieć, że Hołodomor nie był skutkiem nieurodzaju ani klęski żywiołowej, lecz wynikiem celowej polityki reżimu radzieckiego” – zaznaczyli organizatorzy.

Akcja odbędzie się na jednej z najbardziej ruchliwych ulic austriackiej stolicy – Kärntner Straße, wśród przedświątecznych witryn sklepowych i przygotowań do świąt. Zgodnie z zamysłem organizatorów symboliczna trumna ma przypomnieć przechodniom o milionach Ukraińców, których reżim radziecki pozbawił życia, wykorzystując głód jako narzędzie eksterminacji.

Jednocześnie aktywiści chcą zwrócić uwagę na zbrodnie, których Rosja nadal dopuszcza się wobec narodu ukraińskiego podczas obecnej wojny.

„Rakiety i drony zabijają Ukraińców, niszczą miasta, a ataki na infrastrukturę energetyczną pozbawiają miliony ludzi światła i ciepła. Metody się zmieniają. Cel pozostaje ten sam” – podkreśliła Anna Pattermann, przewodnicząca organizacji Unlimited Democracy oraz doradczyni pełnomocnika Rady Najwyższej Ukrainy ds. praw człowieka w Austrii.

Organizatorzy przypominają, że w 2022 roku Parlament Europejski uznał Hołodomor z lat 1932–1933 za ludobójstwo narodu ukraińskiego, podczas gdy Austria do tej pory nie podjęła analogicznej decyzji na szczeblu krajowym.

Podczas akcji uczestnicy będą mogli również przyłączyć się do międzynarodowej inicjatywy rzeczniczej UNFORGOTTEN: Paper Shield, podpisując apel do austriackich instytucji w sprawie ochrony ukraińskich jeńców wojennych, poszukiwania osób zaginionych oraz powrotu deportowanych ukraińskich dzieci.

Akcja odbędzie się 28 listopada w godzinach od 14:30 do 18:00 pod adresem Kärntner Straße 6 w Wiedniu. Organizują ją Unlimited Democracy i Space for Ukraine przy wsparciu Stowarzyszenia Organizacji Ukraińskich oraz Paneuropa Austria.

Informację tę podały organizatorzy akcji – ukraińskie organizacje społeczne Unlimited Democracy i Space for Ukraine.

W Państwowym Archiwum Służby Bezpieczeństwa Ukrainy ujawniono nieznane dotąd przyczyny głodu z lat 1946–1947.

Ukraińska książka o Hołodomorze znalazła się na liście honorowej IBBY.

Niemieccy, polscy i ukraińscy działacze wzywają do włączenia tematu Hołodomoru do programu nauczania.

Czytaj nas na