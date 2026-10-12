W Strefie Gazy w Palestynie warunki życia ludności stają się coraz bardziej niezdatne do życia z powodu zakrojonych na szeroką skalę operacji wojskowych Izraela — powiedział Akihiro Seita, szef departamentu zdrowia Agencji ONZ ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie. The Japan Times poinformował o tym po jego wywiadzie online.

Niedobór leków i choroby

Według Seity w Gazie nadal brakuje artykułów medycznych z powodu ograniczeń w ich dostawach. Warunki sanitarne również pozostają niezwykle trudne, a wśród ludności rozprzestrzeniają się choroby skóry i inne choroby zakaźne. Powiedział, że środowisko życia mieszkańców zostało zniszczone.

Seita zaznaczył, że niektórzy mieszkańcy otrzymali racje żywnościowe po zawarciu porozumienia o zawieszeniu broni. Jednocześnie mieszkańcom o niskich dochodach nadal brakuje żywności, a niedożywienie pozostaje problemem. Według ponownego badania UNRWA u niektórych niemowląt, które cierpiały z powodu niedożywienia podczas głodu w mieście Gaza w sierpniu ubiegłego roku, wykryto opóźnienia w rozwoju mowy i chodzenia.

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Większość mieszkańców żyje w namiotach

Zakrojone na szeroką skalę operacje izraelskiej armii w Gazie, według publikacji, rozpoczęły się w październiku 2023 roku i doprowadziły do śmierci ponad 74 tysięcy osób. Odbudowa terytorium palestyńskiego postępuje powoli, ponieważ izraelskie wojska, według źródła, kontynuują ataki i zajmują znaczną część terytorium nawet po zawarciu porozumienia o zawieszeniu broni.

Jak zauważa publikacja, izraelskie wojsko prawdopodobnie kontroluje około 70% terytorium Gazy. Około 2 milionów jej mieszkańców zostało zmuszonych do życia na pozostałych 30% terytorium, głównie w namiotach. Seita wyraził również zaniepokojenie, że uwaga społeczności międzynarodowej przeniosła się z Gazy na amerykańsko-izraelskie uderzenia wojskowe na Iran, które rozpoczęły się pod koniec lutego tego roku.

Stany Zjednoczone wstrzymały finansowanie UNRWA, a agencja nie jest objęta ramami planu pokojowego dla Gazy przygotowanego z inicjatywy prezydenta USA Donalda Trumpa. Mimo to UNRWA nadal udziela pomocy ludności Gazy.

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