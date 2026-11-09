W Warszawie, po strzelaninie w Krakowie, wzmocniono środki bezpieczeństwa i montuje się betonowe bariery

W Warszawie wzmocniono ochronę miejsc publicznych po masowej strzelaninie w centrum Krakowa, w wyniku której zginęło sześć osób. Do stolicy Polski wysłano dodatkowe oddziały policji, funkcjonariusze wzmocnili patrole, a na wjazdach do głównych ulic ustawiono punkty kontrolne i betonowe bariery.

Burmistrz Warszawy Rafał Trzaskowski polecił służbom miejskim ustawić bariery ochronne na dojazdach do ulic prowadzących do Krakowskiego Przedmieścia. W szczególności betonowe bariery montuje się od strony ulic Świętokrzyskiej, Miodowej, Karowej i Królewskiej.

Z powodu ograniczeń w ruchu komunikacja miejska jest zmuszona do kursowania po zmienionych trasach.

Ponadto policja zwiększyła liczbę patroli w miejscach masowego zgromadzenia ludzi. Funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę na Drodę Królewską, Stare Miasto oraz obszary o największym natężeniu ruchu pieszego i samochodowego.

„W związku z tragicznymi wydarzeniami w Krakowie poleciłem straży miejskiej i służbom dyżurnym miasta zachowanie szczególnej czujności, zwłaszcza w zakresie monitoringu wizyjnego, szczególnie w rejonie Drogi Królewskiej, Starego Miasta oraz w miejscach zgromadzeń ludzi” — poinformował Rafał Trzaskowski.

Burmistrz wezwał mieszkańców i gości Warszawy do zachowania spokoju, czerpania informacji z wiarygodnych źródeł oraz tymczasowego ograniczenia spacerów w najbardziej zatłoczonych dzielnicach miasta.

Wzmocnione środki bezpieczeństwa będą obowiązywać do czasu wyjaśnienia przyczyn i okoliczności strzelaniny w Krakowie.

Informuje o tym Polsat News.

W Polsce zmarł 24-letni mężczyzna, który 7 listopada otworzył ogień do przechodniów na Rynku Głównym w Krakowie. W wyniku strzelaniny zginęło sześć osób, a kolejne 15 zostało rannych. Sam napastnik został ranny przez funkcjonariuszy podczas zatrzymania, jednak lekarzom nie udało się uratować mu życia.

Przypomnijmy, że w Krakowie uzbrojony mężczyzna zabił sześć osób na głównym placu miasta. Policja otworzyła ogień w jego kierunku i zatrzymała napastnika.

W Krakowie, w Polsce, w wyniku strzelaniny na Rynku Głównym zginęło sześć osób, a kolejne 16 zostało rannych. Premier Donald Tusk po naradzie z przedstawicielami służb i administracji oświadczył, że w dniach 8 i 9 listopada w kraju będzie trwał żałoba narodowa.

Podczas operacji zatrzymania mężczyzny zamieszanego w śmiertelną strzelaninę w Krakowie rannych zostało dwóch policjantów. Moment zatrzymania został uchwycony na nagraniu wideo, które rozpowszechniły polskie media.

Prokuratura w Krakowie planuje w niedzielę formalnie wszcząć śledztwo w sprawie ataku na Rynku Głównym i zakwalifikować sprawę jako czyn o charakterze terrorystycznym.

24-letni Michał O., który 7 listopada dokonał strzelaniny w centrum polskiego Krakowa, już w czasie nauki rysował sceny brutalnej przemocy. Jego była koleżanka z klasy opowiedziała, że na rysunkach mężczyzna przedstawiał powieszonych ludzi, a także siebie z bronią podczas ataku na szkołę.

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