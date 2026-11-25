Policja zatrzymała uczennicę z warszawskiej dzielnicy Wola po tym, jak opublikowała w mediach społecznościowych groźby przeprowadzenia zamachu terrorystycznego. Funkcjonariusze podejrzewają dziewczynę o planowanie ataku na placówkę edukacyjną.

Według informacji organów ścigania dziewczyna uczyła się w jednym z warszawskich liceów. Rozpowszechniała i udostępniała w Internecie materiały o treści terrorystycznej, deklarowała zamiar przeprowadzenia zamachu z użyciem ładunku wybuchowego, a także publicznie popierała przestępstwa terrorystyczne.

Niepokojące publikacje zwróciły uwagę uczniów i nauczycieli tej szkoły. Nauczyciele zgłosili sytuację policji.

Funkcjonariusze organów ścigania sprawdzili materiały opublikowane w sieci i przesłuchali świadków. Na podstawie zebranych dowodów nieletniej postawiono zarzuty dotyczące pięciu przypadków wykroczeń. Teraz akta sprawy zostaną przekazane do sądu rodzinnego, który określi dalsze działania wobec 15-letniej dziewczyny.

Policja przypomniała, że groźby o charakterze terrorystycznym, nawet opublikowane w Internecie, są traktowane bardzo poważnie i mogą pociągać za sobą konsekwencje prawne.

Źródło: RMF24

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