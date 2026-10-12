W Wietnamie australijski aktywista na rzecz demokracji Tran Hiep, zatrzymany przez wietnamskie władze pod zarzutami terroryzmu i fałszowania dokumentów, od ponad trzech tygodni nie ma kontaktu z żoną. Według The Guardian jest on przetrzymywany w areszcie śledczym B34 w Ho Chi Minh w oczekiwaniu na proces.

Żona aktywisty, Chloe Dang, poinformowała, że ostatni raz słyszała od niego w połowie września. Obawy pojawiły się po tym, jak 18 września Hiep nie wsiadł do samolotu z kambodżańskiej stolicy Phnom Penh, gdzie spotkał się z obrońcami praw człowieka. Jego miejsce pobytu było nieznane przez niemal dwa tygodnie, dopóki wietnamskie władze nie potwierdziły, że przebywa w areszcie.

Zarzuty i zatrzymanie

Hiep pracuje jako freelancer w branży IT i założył Australijski Sojusz na rzecz Zwalczania Handlu Ludźmi. Jest również oskarżany o członkostwo w prodemokratycznej organizacji Viet Tan, którą Wietnam uznaje za terrorystyczną. Jednocześnie Human Rights Watch wcześniej określała Viet Tan jako opozycyjną partię polityczną, która działa legalnie, między innymi w Australii, ale którą Hanoi arbitralnie nazywa terrorystyczną.

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Według oświadczenia rządu Wietnamu Hiep został zatrzymany podczas wjazdu do kraju z Kambodży wraz z obrońcą praw człowieka Nguyenem Duc Thuanem, który ma także norweskie obywatelstwo. Informowano również o zatrzymaniu trzeciego mężczyzny — Thai Cong Truong Sona. Kambodżańskie władze zaprzeczyły, by były zaangażowane w zatrzymanie lub przetrzymywanie trzech mężczyzn, twierdząc, że zostali przechwyceni na przejściu granicznym My Quy Tay.

Wezwania do śledztwa

Dang, prawniczka Hiepa Alison Battisson, Amnesty International, Human Rights Watch oraz inne grupy uważają, że wietnamskie władze mogły uprowadzić aktywistę w Kambodży i przymusowo przewieźć go do Wietnamu. Battisson nazwała to przypadkiem represji transnarodowych. Wietnamskie i kambodżańskie władze zaprzeczają tym twierdzeniom.

Australijski Departament Spraw Zagranicznych i Handlu zapewnia rodzinie pomoc konsularną, lecz nie komentuje sprawy ze względu na wymogi poufności. Minister spraw zagranicznych Penny Wong oświadczyła, że osobiście poruszała kwestię Hiepa, ale będzie ostrożnie wypowiadać się publicznie. Obrońcy praw człowieka wzywają australijski rząd do zażądania niezależnego dochodzenia w sprawie okoliczności zatrzymania.

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