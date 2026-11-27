W Stanach Zjednoczonych, w wieku 91 lat, zmarł znany producent filmowy Gerald Robert Molen, który przez wiele lat współpracował z reżyserem Stevenem Spielbergiem. Był jednym z producentów nagrodzonego Oscarem filmu „Lista Schindlera”, poświęconego ratowaniu Żydów podczas Holokaustu, a także brał udział w tworzeniu takich znanych filmów, jak „Park Jurajski”, „Kapitan Hook” oraz „Odrębna opinia”.

Molen rozpoczynał karierę w Hollywood jako kierowca ciężarówki, jednak z czasem zdobył Oscara, a nawet przekonał samego Spielberga do zmiany klasyfikacji wiekowej jednego z jego filmów.

W swoim poście Rachel Pullan napisała, że jej pradziadek odszedł z tego świata, aby ponownie połączyć się ze swoją matką i żoną Pet, która zmarła w styczniu 2024 roku. Małżonkowie spędzili razem prawie 70 lat.

„Tak bardzo się cieszę z jego powodu, a jednocześnie jest mi bardzo smutno” – napisała Pullan.

Rodzina nie ujawnia przyczyny śmierci filmowca.

Kobieta wspomniała również o ścieżce zawodowej Molena, który rozpoczynał karierę od pracy w studiu filmowym, a później stał się jednym ze znanych hollywoodzkich producentów.

„Wujek Jerry był człowiekiem o wysokich zasadach moralnych i nienagannej uczciwości. Zaczynał od pracy przy scenografii i jako kierowca na studiu filmowym, a później awansował na stanowisko producenta” – napisała Pullan.

Jak Gerald Molen stał się jednym z producentów filmów Spielberga

Gerald Robert Molen urodził się 6 stycznia 1935 roku w Great Falls w stanie Montana w USA. Później jego rodzina przeniosła się do Północnego Hollywood, gdzie rodzice przyszłego producenta otworzyli kawiarnię w pobliżu studia filmowego Republic Pictures.

Karierę w branży filmowej Molen rozpoczął w 1957 roku. Początkowo pracował jako kierowca ciężarówki, przewożąc meble i dekoracje na place filmowe. Później przeniósł się do studia filmowego Universal, gdzie awansował na stanowisko kierownika działu transportu.

Współpraca Molena ze Stevenem Spielbergiem rozpoczęła się w 1985 roku podczas pracy nad filmem „Kwiaty liliowych pól” — pełnił wówczas funkcję kierownika produkcji. Później Molen stał się odpowiedzialny za organizację procesu kręcenia historycznego dramatu „Kolor purpury”. Dwa lata później pracował już jako producent wykonawczy komedii fantastycznej „Baterie nie w zestawie”.

W 1988 roku Molen został współproducentem filmu „Człowiek deszczu” z Dustinem Hoffmanem i Tomem Cruisem. Film zdobył cztery Oscary, w tym w kategorii „Najlepszy film”.

Jakie znane filmy wyprodukował Gerald Molen

Jednym z najważniejszych momentów w karierze filmowca był rok 1993. Wtedy na ekrany trafiły od razu dwa filmy Spielberga, nad którymi pracował Molen — fantastyczny film przygodowy „Park Jurajski” oraz dramat historyczny „Lista Schindlera”.

Za ten ostatni film w 1994 roku Molen wraz ze Stevenem Spielbergiem i Branko Lustigiem otrzymał Oscara w kategorii „Najlepszy film”.

W różnych latach Molen pełnił funkcję dyrektora produkcji w firmie filmowej Spielberga, Amblin Entertainment. Do projektów, nad którymi pracował w trakcie swojej kariery, należą:

„Człowiek deszczu” (1988);

„Dni burzy” (1990);

„Kapitan Hook” (1991);

„Park Jurajski” (1993);

„Lista Schindlera” (1993);

„Flintstonowie” (1994);

„Kasper” (1995);

„Tornado” (1996);

„Zaginiony świat: Park Jurajski” (1997);

„Amistad” (1997);

„Druga strona raju” (2001);

„Odrębna opinia” (2002);

„Meg: Potwór z głębin” (2018);

„Meg 2: Otchłań” (2023).

Mollen pojawiał się również przed kamerą. W szczególności w filmie „Park Jurajski” zagrał weterynarza, doktora Hardinga, a w filmie „Złap mnie, jeśli potrafisz” wystąpił w epizodycznej roli.

Nawiasem mówiąc, wspominając swojego kuzyna-dziadka, Rachel Pullan opowiedziała, że trzymał się on własnych zasad moralnych nawet wtedy, gdy mogło to wpłynąć na jego karierę. Według niej to właśnie Molen nalegał, aby thriller science fiction „Odrębna opinia” z Tomem Cruisem otrzymał amerykańską klasyfikację wiekową PG-13 zamiast surowszej kategorii R.

Producent postawił Spielbergowi warunek, że będzie pracował nad filmem tylko wtedy, gdy będzie on dostępny dla szerszej publiczności. Reżyser zgodził się, ponieważ chciał, by Molen znalazł się wśród producentów filmu.

Szczególne miejsce w życiu filmowca zajmował „Park Jurajski” z 1993 roku. Był on producentem tego filmu przygodowego, który stał się jednym z najbardziej znanych dzieł Stevena Spielberga. W 1997 roku Molen pracował również nad jej kontynuacją – „Zaginionym światem”. Jego nazwisko figuruje wśród producentów obu filmów na oficjalnej stronie Amblin Entertainment. Według słów Pullan był to jeden z jego ulubionych filmów, nad którymi pracował. Jak twierdzi, nawet dziesięć lat po premierze filmu w domu producenta na niemal każdej powierzchni stały figurki dinozaurów.

Na pamiątkę swojego wujka Rachel postanowiła obejrzeć właśnie „Park Jurajski” w dniu jego śmierci.

Wiadomo, że w ostatnich latach życia Molen mieszkał w stanie Montana, gdzie nadal pracował nad projektami filmowymi i dzielił się swoim doświadczeniem zawodowym ze studentami. Pozostawił po sobie syna Stephena, wnuki i prawnuki.

O śmierci filmowca poinformowała jego wnuczka Rachel Lorraine Pullan w poście na Instagramie, który 26 listopada zacytował amerykański magazyn branżowy Deadline.

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