W wieku 95 lat zmarł amerykański wynalazca James T. Russell, którego opracowania stały się podstawą technologii płyt kompaktowych (CD) i DVD. Jego nowatorskie pomysły zapoczątkowały erę cyfrowych nośników informacji.

W latach 60. i 70. XX wieku Russell stworzył pierwszy system optycznego zapisu i odtwarzania danych. Jego patenty zostały później wykorzystane podczas opracowywania współczesnych płyt kompaktowych i innych nośników optycznych.

Według rodziny wynalazcy zmarł spokojnie tej jesieni w Bellevue.

W trakcie swojej kariery, która objęła niemal całe jego życie, Russell uzyskał ponad 70 patentów, ale jego największym przełomem było wynalezienie pierwszego systemu cyfrowego zapisu i odtwarzania optycznego w latach 60. i na początku lat 70., systemu, który sprawił, że krystalicznie czysty dźwięk i filmy stały się dostępne dla szerokiej publiczności.

Co wiadomo o wynalazku Jamesa Russella

Russell zaczął badać, jak tworzyć czystsze nagrania muzyczne, ponieważ muzyka z płyt winylowych często towarzyszyła trzaskom i szumom. Wtedy wynalazca pomyślał, że może coś z tym zrobić.

Chociaż jego pomysł początkowo spotkał się ze sceptycyzmem, mimo to przyznano mu niewielką kwotę na eksperymenty. Russell wynalazł wczesną metodę cyfrowego przechowywania i odtwarzania dźwięku w celu uzyskania nieskazitelnej jakości dźwięku. Opracował również sposób gęstego przechowywania informacji cyfrowej.

Inna prymitywna technologia analogowych dysków laserowych została opracowana w latach 50. przez inżyniera Davida Paula Gregga. Pierwsze patenty Russella w tej dziedzinie zostały przyznane w połowie lat 60., a działający prototyp ukończono przed latami 70., wykorzystując laser do odczytu danych binarnych z płyty kompaktowej (CD).

Patent na wynalazek Russella przechodził z rąk jednej firmy do drugiej, co sprawiło, że trafił on z Richland do Salt Lake City, a następnie do Toronto.

Jego opracowanie pierwszego systemu cyfrowego zapisu i odtwarzania optycznego stało się podstawą technologii CD-ROM, DVD i Blu-ray. Russell nie otrzymywał tantiem, a jego praca była rzadko wspominana.

Jego wynalazek, w połączeniu z rozwiązaniami inżynieryjnymi, marketingowymi i normalizacyjnymi takich firm jak Sony i Phillips, miał stać się katalizatorem rewolucji cyfrowej. Według danych Amerykańskiego Stowarzyszenia Przemysłu Nagraniowego na początku pierwszej dekady XXI wieku płyty kompaktowe osiągnęły szczyt popularności, zajmując 95,7% rynku sprzedaży muzyki.

O tym pisze The Seattle Times.

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