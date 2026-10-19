W Australii Zachodniej w latach 2025–2026 odnotowano 541 zgonów w wyniku dobrowolnej pomocy w umieraniu (VAD), co stanowi 2,9% wszystkich zgonów w stanie. To o 12% więcej niż rok wcześniej, informuje ABC News.

Stosowanie VAD wzrosło

Roczny raport dotyczący funkcjonowania przepisów o VAD wykazał, że skala stosowania tej praktyki znacznie przekroczyła prognozy sporządzone przed wejściem ustawy w życie w lipcu 2021 roku. Przewodniczący rady nadzorczej VAD Colin Holt powiedział, że liczba takich zgonów wzrosła o 181% od rozpoczęcia działania systemu pięć lat temu.

Według Holta wzrost może być związany z tym, że więcej osób z terminalną diagnozą dowiaduje się o możliwości skorzystania z VAD. Jednocześnie powoduje to obciążenie niewielkiej liczby lekarzy uprawnionych do świadczenia takich usług.

W raporcie wskazano, że ośmiu lekarzy przeprowadziło 53% wszystkich przypadków, w których VAD wykonywał pracownik medyczny. Holt wezwał większą liczbę specjalistów do włączenia się w tę pracę.

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Kryteria dostępu i demencja

Rada nadzorcza rozważa również, czy obecne kryteria czasowe dostępu do VAD nie są zbyt restrykcyjne. Wniosek mogą złożyć pacjenci z chorobą, która według prognoz doprowadzi do śmierci w ciągu sześciu miesięcy, albo w ciągu 12 miesięcy w przypadku chorób neurodegeneracyjnych.

Prezes organizacji Dying with Dignity WA Stephen Walker opowiedział się za tym, by osoby z demencją również mogły uzyskać dostęp do VAD. Powołał się na doświadczenia kanadyjskiej prowincji Quebec, gdzie osoba może wcześniej sporządzić dyspozycję medyczną, dopóki zachowuje zdolność podejmowania decyzji.

Holt zaznaczył, że rada regularnie otrzymuje zapytania od społeczności dotyczące VAD dla osób, które utraciły zdolność podejmowania decyzji. Jak powiedział, kwestia zachowania tej zdolności przez cały proces nadal nie ma ostatecznego rozwiązania.

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