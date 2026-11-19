W zoo w amerykańskim mieście Cincinnati weterynarze przez całą dobę pomagają dziewięcioletniej hipopotamiczce Fionie, która połknęła czapkę z dzianiny, która dostała się do wybiegu przez wentylator sufitowy. Ze względu na ryzyko niedrożności jelit lekarze próbują pomóc zwierzęciu wydalić ciałko obce w sposób naturalny, ponieważ interwencja chirurgiczna nie wchodzi w grę.

Jak poinformowała dyrektor ds. komunikacji zoo Michelle Kerley, czapkę podrzucono w powietrze przed wybieg, a strumień powietrza z wentylatora sufitowego zepchnął ją przez otwór o szerokości około 30 centymetrów nad oknami widokowymi, po czym hipopotamica ją połknęła. Przedstawiciel fundacji zoo w Miami, Ron Magill, ostrzegł, że taki przedmiot grozi niedrożnością jelit, uszkodzeniem jelit, infekcją i sepsą.

W ramach leczenia Fionie podaje się leki przeciwmdłościowe oraz środki o działaniu przeczyszczającym; przeprowadzono kolonoskopię w znieczuleniu, z udziałem specjalisty i przy użyciu 2,7-metrowego endoskopu z ogrodu zoologicznego w Columbus, a także wykorzystuje się platformę wibracyjną z lokalnej stadniny koni w celu stymulacji pracy przewodu pokarmowego. Badanie ultrasonograficzne wykazało przemieszczanie się ciała obcego przez jelito cienkie. Fiona, która stała się ulubienicą całego świata po urodzeniu się sześć tygodni przed terminem w 2017 roku z wagą 13 kilogramów, a obecnie waży około 1090 kilogramów, tymczasowo nie pojawia się przed zwiedzającymi, a administracja wezwała gości do większej czujności w zakresie pilnowania swoich rzeczy w pobliżu wybiegów.

Źródło: zoo w Cincinnati na Instagramie.

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