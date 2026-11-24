W poniedziałek, 23 listopada, ukraińskie drony morskie zatopiły rosyjską korwetę „Merkury” w libijskim porcie Bengazi. „Merkury” był jednym z najnowszych okrętów Floty Czarnomorskiej Federacji Rosyjskiej, wprowadzonym do służby dopiero w 2023 roku. Wołodymyr Zełenski publicznie potwierdził tę operację, nazwał ją „wzorcową” i podziękował Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) oraz innym jednostkom.

Jednak nieoczekiwanie to zwycięstwo militarne przerodziło się w wielki skandal dyplomatyczny. Rada Prezydencka Libii – organ zbiorowy utworzony po obaleniu reżimu Muammara Kaddafiego – wydała ostre oświadczenie. Wiceprzewodniczący Rady Musa al-Koni nazwał ukraińskie ataki na rosyjskie statki w porcie w Bengazi „wypowiedzeniem wojny” Libii. W oświadczeniu mowa jest również o „jawnym ataku zbrojnym”, „akcie terrorystycznym” oraz „bezpośrednim naruszeniu suwerenności”. Rada zagroziła zwróceniem się do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, Rady Bezpieczeństwa ONZ i innych światowych organizacji. Ponadto zwraca się do ONZ o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia i nalega na wpisanie Zełenskiego na listę międzynarodowych terrorystów.

W odpowiedzi ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaznaczyło, że korweta „Merkury” była legalnym celem wojskowym, a ataki na rosyjskie obiekty stanowią realizację nieodłącznego prawa do samoobrony. Jednocześnie Kijów podkreślił, że szanuje suwerenność i integralność terytorialną Libii oraz jest zainteresowany dalszym rozwojem współpracy dwustronnej. Jednak obecnie sytuacja jest daleka od dyplomatycznego rozwiązania.

Czy naprawdę może wybuchnąć wojna między Ukrainą a Libią? Jak poważny jest obecny konflikt? Czego można się spodziewać w przyszłości? Obserwator polityczny UA.News Mykyta Trachuk wraz z ekspertami analizował tę kwestię.

Grzmot w Bengazi: atak na „Merkury” i reakcja Libii

Operacja przeciwko rosyjskiemu okrętowi w Bengazi stała się jedną z najśmielszych w ostatnim czasie. Siedem dronów morskich produkcji ukraińskiej przetransportowano w wyznaczone miejsce i zwodowano z okrętu „macierzystego”, po czym z powodzeniem trafiły w cel. Korweta RF „Merkury” regularnie eskortowała wrogie konwoje morskie, a także była wykorzystywana do transportu rosyjskiego sprzętu wojskowego. Atak ten stał się wyraźnym sygnałem: Ukraina jest w stanie dosięgać rosyjskich celów daleko poza granicami Morza Czarnego.



Reakcja Libii była jednak natychmiastowa i bardzo ostra. Rada Prezydencka z siedzibą w Trypolisie, kontrolująca zachodnią część kraju, potępiła ataki jako „terrorystyczne” i nazwała je „bezpośrednim naruszeniem suwerenności narodowej”. Musa al-Koni podkreślił, że trwająca wojna rosyjsko-ukraińska „nie daje żadnej ze stron prawa do rozszerzania swoich operacji wojskowych na terytorium Libii ani do wykorzystywania jej jako areny do rozstrzygania sporów”. Rada oświadczyła również, że niezwłocznie skieruje sprawę do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości ONZ oraz Rady Bezpieczeństwa ONZ. Ponadto Trypolis oskarżył Kijów o „akt wojny” i agresję, a władze libijskie wezwały do umieszczenia ukraińskiego przywódcy na liście międzynarodowych terrorystów.

Warto zauważyć, że podobne oświadczenia ze strony oficjalnych struktur Libii nie są rzadkością. Jednak tym razem sytuację komplikuje fakt, że atak na rosyjskie statki miał miejsce właśnie w momencie, gdy kraj ten stara się pozycjonować jako neutralne, pokojowe terytorium, niezainteresowaną przekształceniem się w arenę obcych konfliktów, jaką była przez ostatnie półtorej dekady.



Jakie zagrożenia może nieść ze sobą konflikt z Libią

Jeśli odrzucimy emocje i spojrzymy na sprawę trzeźwo, odpowiedź na pytanie „czy Ukrainie grozi wojna z Libią?” wydaje się niemal oczywista: nie. I to wcale nie dlatego, że Libia jest aż tak miłująca pokój czy pacyfistyczna, ale raczej dlatego, że obecnie po prostu nie jest w stanie prowadzić wojny przeciwko Ukrainie.

Libia w 2026 roku nie jest jednolitym państwem z silną armią, lecz de facto konglomeratem różnych ugrupowań politycznych, klanów plemiennych, dowódców polowych i zewnętrznych sponsorów. Po obaleniu reżimu Muammara Kaddafiego w 2011 roku kraj pogrążył się w chaosie wojny domowej i do dziś nie zdołał w pełni się odbudować. Obecnie w Libii działają dwie największe, konkurujące ze sobą formacje: Rząd Jedności Narodowej w Trypolisie, który kontroluje zachód kraju, oraz Libijskie Arabskie Siły Zbrojne pod dowództwem Chalify Haftara, które kontrolują wschód i południe. Rada Prezydencka (która wydała oświadczenie) ma siedzibę w Trypolisie, ale jej wpływ jest ograniczony i opiera się na wsparciu ugrupowań zbrojnych.

Innymi słowy, Libia jako jednolity i pełnoprawny podmiot stosunków międzynarodowych de facto nie istnieje. To, co nazywamy Libią, jest raczej terminem geograficznym. Rada Prezydencka nie dysponuje wystarczającymi możliwościami, by wywierać wpływ poza granice terytorium, które kontroluje. Jej groźby są raczej gestami dyplomatycznymi, a nie rzeczywistym narzędziem nacisku. W końcu Ukraina to kraj w Europie Wschodniej, a Libia – w Afryce Północnej. Dzielą nas tysiące kilometrów, dlatego z czysto wojskowego punktu widzenia Kijówowi nie grozi praktycznie nic ze strony Trypolisu.

Jest

jednak też druga strona medalu. Libia jest w pełni zdolna do działania nie bezpośrednio, ale pośrednio.

Po pierwsze, nie należy zapominać o metodach terrorystycznych, które jeszcze za czasów Kaddafiego były całkowicie powszechną praktyką. Niektóre libijskie ugrupowania mają spore doświadczenie i powiązania w terrorystycznym podziemiu i teoretycznie mogłyby zostać wykorzystane (w tym przez rosyjskie służby specjalne) do organizowania prowokacji i/lub ataków przeciwko Ukrainie.

Po drugie, Libia pozostaje ważnym krajem dla Afryki, a jej negatywne nastawienie do Ukrainy może wpłynąć na stanowisko innych państw afrykańskich. Afryka jest obszarem aktywnych interesów Rosji i Chin, a każde pogorszenie stosunków z Kijowem na tym kontynencie, nawet jeśli nie będzie miało natychmiastowych konsekwencji, w perspektywie długoterminowej nie jest korzystne.

Warto również przypomnieć historię stosunków ukraińsko-libijskich, które wcale nie zawsze były tak napięte. W swoim czasie Kijów i Trypolis były całkiem dobrymi partnerami, nawet pomimo wszystkich autorytarnych cech reżimu „dżamahirii”, a ich współpraca obejmowała dziedziny od dostaw broni i naprawy sprzętu wojskowego po wspólne projekty w branży naftowo-gazowej. Muammar Kaddafi dwukrotnie spotykał się z ukraińskimi przywódcami na najwyższym szczeblu: w 2003 roku przyjechał do niego Leonid Kuczma, a w 2008 roku przywódca libijskiej rewolucji sam udał się z dłuższą wizytą do Kijowa, gdzie gościł go już Wiktor Juszczenko.



Jednak po wybuchu wieloletniej wojny domowej w Libii i obaleniu reżimu Kaddafiego sytuacja uległa radykalnej zmianie. Ukraina zachowała neutralność, ale z czasem formalnie uznała nowe władze. Stosunki te jednak, z oczywistych powodów, praktycznie zanikły. Kiedyś oba kraje były partnerami, a teraz dosłownie w jednej chwili stały się niemal wrogami. W ostatnich dziesięcioleciach podobne „zwroty akcji” w geopolityce miały miejsce również w przypadku wielu innych państw: od, oczywiście, Rosji i Białorusi po Iran, Kubę i Wenezuelę.



Co dalej: dyplomacja zamiast eskalacji

Pomimo głośnych oświadczeń konflikt z Libią raczej nie przerodzi się w coś poważniejszego. Ukraina dała już do zrozumienia, że nie ma zamiaru wyrządzać szkody Libii ani jej obywatelom, a jej działania są skierowane wyłącznie przeciwko rosyjskim celom wojskowym. Ministerstwo Spraw Zagranicznych podkreśliło, że zagrożenie dla Libii stwarzają właśnie rosyjskie okręty wojenne oraz rosyjscy przewoźnicy broni, którzy regularnie tam przybywają. Sformułowanie to jest istotne, ponieważ przenosi odpowiedzialność na Moskwę i stawia pytanie wprost: dlaczego Libia nie protestuje przeciwko rosyjskiej obecności, która właśnie stanowi dla niej zagrożenie?

Rosyjska korweta była celem wojskowym, a jej zniszczenie – częścią przeciwdziałania agresji Federacji Rosyjskiej. Jednak fakt, że doszło do tego w porcie państwa trzeciego, rzeczywiście komplikuje sytuację. Pytanie, na ile uzasadnione było przeprowadzenie ataku właśnie w Bengazi, pozostaje otwarte. Należy to rzeczywiście przemyśleć przed następnym razem. Strona libijska twierdzi, że w wyniku ataków ranni zostali zwykli cywile. Jeśli to prawda, to jest to poważny argument przeciwko Kijowowi, który trzeba będzie uwzględnić w dalszych działaniach dyplomatycznych.

Najbardziej prawdopodobny scenariusz rozwoju wydarzeń to dalsze wzajemne oświadczenia, dyplomatyczna wymiana zdań oraz próba zainicjowania przez Libię rozpatrzenia tej kwestii na forum ONZ. Jednak jest mało prawdopodobne, aby miało to jakiekolwiek praktyczne konsekwencje dla Ukrainy. Libia nie dysponuje zasobami, które pozwoliłyby jej realnie wpłynąć na Kijów. Jednocześnie Kijów powinien zachować ostrożność i nawiązać konstruktywny kontakt z Trypolisem. Ministerstwo Spraw Zagranicznych podjęło już krok w tym kierunku.



Opinie ekspertów

Politolog, dyrektor Ukraińskiego Instytutu Polityki Rusłan Bortnik jest przekonany: sytuacja z Libią na Morzu Śródziemnym rozszerza pole konfrontacji, nadając tej wojnie nowy wymiar.

„Przypomnę, że podobna sytuacja miała już miejsce u wybrzeży Grecji i Turcji, kiedy ukraińskie siły zaatakowały rosyjskie statki. Rosja z kolei regularnie atakuje ukraińskie statki w specjalnych strefach ekonomicznych Bułgarii i Rumunii – zwłaszcza te, które płyną z naszych portów nad Morzem Czarnym do krajów Afryki Północnej… Ten atak to kolejny dowód na to, że wojna w swoich hybrydowych formach już dawno wykroczyła poza granice Ukrainy i Rosji. Drony spadają na terytorium Polski i Rumunii, przeprowadzane są akcje dywersyjne w zakładach zbrojeniowych we Włoszech i Niemczech itp. W swojej hybrydowej formie wojna wykroczyła już poza bezpośrednią strefę konfliktu. Stwarza to zagrożenia.

Libia może w pewnym stopniu wpłynąć na przebieg wojny na Ukrainie. Jednak kraj ten jest podzielony, a atak miał miejsce na obszarze kontrolowanym przez siły generała Haftara. Kontrolują one znaczną część terytorium Libii, ale pozostają słabo zorganizowane i niezbyt dobrze uzbrojone. Liczebność sił zbrojnych podlegających Haftarowi szacuje się na od 25 do 80 tysięcy osób. Oznacza to, że są to stosunkowo niewielkie siły… Dlatego nie sądzę, by Libia mogła stanowić dla Ukrainy jakieś istotne zagrożenie. Istnieją jednak pewne ograniczone ryzyka związane z możliwością zorganizowania akcji dywersyjnych lub ataków terrorystycznych na ukraińskie placówki dyplomatyczne w Afryce. Biorąc pod uwagę ubóstwo panujące w tym kraju, nie wykluczam również, że może on stać się areną bardziej aktywnej rekrutacji przez Rosję zagranicznych ochotników do swojej armii. Może to mieć pewien wpływ na sytuację na froncie” – zauważył Rusłan Bortnik.

Ekspert powtarza: Libia nie dysponuje możliwościami nawet zbliżonymi do tych, jakie ma Korea Północna. Nie ma zasobów, by wysłać własne oddziały na front ukraińsko-rosyjski — chyba że wyłącznie w celach symbolicznych. Liczebność jej sił zbrojnych jest na to niewystarczająca. W kraju trwa ciężka wojna domowa: Libia jest podzielona na dwa duże obszary terytorialne i wiele mniejszych.

„Dlatego ryzyko to pozostaje w znacznej mierze wirtualne i może mieć głównie charakter terrorystyczny lub dywersyjny” – podsumował Rusłan Bortnik.

Politolog, dyrektor centrum „Trzeci Sektor” Andrij Zolotariow zauważa: gra w „bitwę morską” jest bardzo niebezpieczna, ponieważ może wciągnąć w konflikt inne strony i doprowadzić do eskalacji wojny. Chodzi o to, że Morze Bałtyckie i Morze Śródziemne stopniowo zamieniają się w teatry działań wojennych.

„Jeśli chodzi o Libię, to przypomnę, że obecnie istnieją tam faktycznie dwa rządy. Jeden z nich ma siedzibę w Trypolisie — dawnej stolicy zjednoczonej Libijskiej Arabskiej Dżamahirii. Jest on zorientowany na Turcję i kraje zachodnie. Drugi rząd, powiązany z siłami generała Haftara, ma siedzibę w Bengazi i cieszy się poparciem Rosji, Egiptu oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich… Ogólnie rzecz biorąc, nie sądzę, aby ta sytuacja miała jakieś poważne materialne konsekwencje dla Ukrainy. W najgorszym dla nas scenariuszu będzie to oznaczało wysłanie kilkudziesięciu najemników do Rosji. Jest to całkiem możliwe. Nie ma jednak mowy o jakichkolwiek poważnych konsekwencjach, ponieważ obecnie Trypolis i Bengazi to w rzeczywistości dwie stolice dwóch części Libii. Kraj jest podzielony, a jego możliwości wywierania wpływu na otoczenie zewnętrzne są dość ograniczone.

Jeśli chodzi o atak na rosyjską korwetę, to jest to uzasadniony cel z punktu widzenia międzynarodowego prawa humanitarnego. W rzeczywistości korweta została trafiona przez dwie bezzałogowe łodzie. W wyniku tego doszło do wybuchu amunicji, statek przewrócił się na bok i prawdopodobnie nie nadaje się już do naprawy. Reakcja rządu w Bengazi raczej nie będzie miała żadnych poważnych konsekwencji, chociaż rząd ten jest wspierany nie tylko przez Rosję, ale także przez Egipt i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Jednak sam incydent może być jedynie zapowiedzią dalszej eskalacji militarnej na Morzu Śródziemnym i innych morzach. W najlepszym przypadku doprowadzi to do gwałtownego wzrostu stawek ubezpieczenia ładunków. Jest to niebezpieczne nie tylko z punktu widzenia eskalacji konfliktu zbrojnego, ale także ze względu na możliwe długoterminowe konsekwencje dla światowej gospodarki” — uważa Andrij Zolotariow.



Podsumowując, konflikt Ukrainy z Libią w związku z zatopieniem rosyjskiej korwety „Merkury” wygląda groźnie tylko na pierwszy rzut oka. W rzeczywistości nie ma żadnego realnego zagrożenia militarnego ze strony Libii dla Ukrainy. Nie należy jednak lekceważyć tego incydentu, ponieważ jego skutki mogą być pośrednie i rozłożone w czasie. Stosunki dyplomatyczne z Trypolisem należy jak najszybciej uporządkować, kierując się konstruktywnym podejściem i nastawieniem na dialog.

Sprawa z „Merkurym” i Libią nie jest powodem do paniki, ale też nie jest powodem do samozadowolenia. Jest to raczej przypomnienie, że na wojnie każdy krok ma swoje konsekwencje i że nawet zwycięstwa na polu bitwy mogą przerodzić się w nowe wyzwania na froncie dyplomatycznym. Najważniejsze to nie tracić głowy, nie eskalować konfliktu tam i z tymi, z którymi można i należy tego uniknąć, a także umieć odróżniać rzeczywiste zagrożenia od głośnych deklaracji.

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