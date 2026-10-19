19 października prezes Banku Japonii Kazuo Ueda powiedział w parlamencie, że inflacja bazowa w Japonii jest już dość blisko celu banku centralnego wynoszącego 2%. Jak zaznaczył, w takich warunkach szczególnie ważne jest zakotwiczenie inflacji w pobliżu tego poziomu.

Wypowiedź Uedy w parlamencie

Poinformował o tym Channel NewsAsia, powołując się na Reuters. Ueda powiązał również presję inflacyjną z umiarkowanym ożywieniem japońskiej gospodarki oraz napiętą sytuacją na rynku pracy.

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Wpływ popytu na AI

Szef Banku Japonii zauważył, że „bardzo silny” globalny popyt na technologie sztucznej inteligencji wspiera krajowe inwestycje kapitałowe i eksport kraju. Jego zdaniem czynniki te zwiększają również presję inflacyjną w Japonii.

Tym samym Ueda wymienił popyt na AI jako jeden z czynników wpływających na aktywność gospodarczą, inwestycje, eksport i dynamikę cen w kraju.

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