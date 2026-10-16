Ministerstwo Ziemi, Mieszkalnictwa i Rozwoju Obszarów Miejskich Ugandy zaproponowało podniesienie opłat za sporządzanie dokumentów gruntowych po raz pierwszy od 1998 roku. Opłata za rejestrację certyfikatu tytułu własności może wzrosnąć z 10 tys. do 50 tys. szylingów ugandyjskich, czyli pięciokrotnie.

Jak informuje The Rio Times, lokalne media opublikowały proponowany harmonogram opłat 16 października, powołując się na rzecznika ministerstwa Dennisa Obbo. Jak powiedział, przyczynami przeglądu były rosnące koszty operacyjne i długa przerwa od poprzedniej zmiany stawek.

Nowe stawki

Najbardziej może wzrosnąć opłata za wydanie nowego dokumentu w miejsce utraconego tytułu własności gruntu — z 15 tys. do 200 tys. szylingów. To około 13 razy więcej niż obecna kwota. W proponowanym harmonogramie wskazano również opłatę w wysokości 50 tys. szylingów za wyszukiwanie danych o właścicielu w rejestrze gruntów.

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Jeśli zmiany zostaną zatwierdzone, mogą dotyczyć właścicieli gruntów na prawie własności, w dzierżawie oraz w prywatnym systemie mailo, rozpowszechnionym głównie w centralnej części Ugandy. Według kursu podanego w publikacji rejestracja tytułu będzie kosztować około 12,45 dolara amerykańskiego, a zastąpienie utraconego dokumentu — około 49,79 dolara.

Zatwierdzenie przez rząd

Propozycja nie weszła jeszcze w życie: musi zostać zatwierdzona przez Ministerstwo Finansów i Gabinet Ugandy. Następnie decyzje muszą zostać oficjalnie opublikowane, zanim nowe stawki zostaną zastosowane wobec wnioskodawców.

Przegląd oficjalnych opłat następuje po wypowiedziach urzędników rządowych o zamiarze ograniczenia nieformalnych kosztów związanych z formalizowaniem praw do gruntów. Minister stanu Harriet Ntabazi zaznaczyła, że niektórzy właściciele ziemi płacili geodetom i komitetom okręgowym ponad 2,5 mln szylingów.

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