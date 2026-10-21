Węgry rozważają możliwość zastąpienia rosyjskiej korporacji państwowej „Rosatom” w roli głównego wykonawcy projektu rozbudowy elektrowni jądrowej w Paks. Według doniesień mediów kraj ten rozpoczął już poszukiwania alternatywnych dostawców usług na potrzeby realizacji tego projektu.

Oczekuje się, że rząd Petera Madjara podejmie ostateczną decyzję w sprawie rozbudowy elektrowni jądrowej „Paks” jeszcze w tym roku lub na początku przyszłego.

Projekt ten, który były premier Węgier Viktor Orbán powierzył „Rosatomowi” bez przeprowadzania przetargu w 2014 roku, jest wrażliwy politycznie i niezwykle kosztowny. Dodatkową niepewność spowodowała sierpniowa susza, która doprowadziła do niemal całkowitego zatrzymania działających reaktorów jedynej w kraju elektrowni jądrowej.

Projekt, którego koszt początkowo szacowano na 12,5 mld euro, kosztował Węgry ponad 2 mld euro do momentu rozpoczęcia betonowania w lutym.

Osoba zaznajomiona z przeglądem projektu poinformowała, że rozważane są wszystkie możliwe scenariusze, gdy zapytano ją, czy może to doprowadzić do zmiany głównego wykonawcy.

Zaznaczyła również, że w trakcie przeglądu zostaną określone prawne, techniczne, finansowe i czasowe konsekwencje zmiany dostawcy, a także zostanie ustalone, czy plan rozbudowy elektrowni jądrowej jest opłacalny finansowo.

Rzeczniczka rządu Węgier oraz przedstawiciele firmy „Rosatom” nie odpowiedzieli od razu na prośbę agencji Reuters o komentarz.

Drugie źródło zbliżone do rządu zaznaczyło, że rząd Magyara „skłania się ku wnioskowi, że rozbudowa elektrowni jądrowej w Paks jest konieczna”, ale „Rosatom” nie powinien brać w niej udziału.

Jako środek tymczasowy do czasu zakończenia rozbudowy elektrowni jądrowej „Paks” Budapeszt rozważa możliwość uzyskania zgody na przedłużenie o 20 lat licencji na eksploatację czterech istniejących reaktorów produkcji rosyjskiej w elektrowni jądrowej „Paks”. Okres ważności tych licencji upływa w latach 2032–2037.

Jeśli w wyniku rządowego przeglądu zostanie podjęta decyzja niekorzystna dla „Rosatomu”, Węgry mogą być zmuszone do pokrycia kwoty 1,1 mld euro wypłaconej rosyjskiej spółce, a także wszelkich kar za naruszenie warunków umowy.

Źródła nie podały żadnego potencjalnego nowego dostawcy, choć jedno z nich zaznaczyło, że europejski wykonawca uprościłby sytuację w kontekście polityki zagranicznej oraz w obliczu sankcji.

Wcześniej w tym miesiącu, rozmawiając z dziennikarzami w Moskwie, prezes „Rosatomu” Aleksiej Lichaczow oświadczył, że czekają na zakończenie przeglądu przeprowadzanego przez Węgry. Zaznaczył, że zwrócił się do węgierskiego rządu z propozycją negocjacji, ale jak dotąd nie otrzymał odpowiedzi.

Informację tę przekazały agencji Reuters dwa dobrze poinformowane źródła.

„Rosatom” wykupił 51% udziałów w Delo Group i stał się jej jedynym właścicielem — The Moscow Times.

„Rosatom” wstrzymał budowę elektrowni jądrowej w Indiach, a zadłużenie rosyjskiego sektora prywatnego wzrosło do 9 bilionów rubli.

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