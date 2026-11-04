Węgry udostępniły publicznie dziesiątki tysięcy dokumentów komunistycznych służb specjalnych, zawierających informacje o informatorach zaangażowanych w inwigilację obywateli.

Materiały archiwalne opublikowano w Internecie ponad 36 lat po upadku reżimu komunistycznego. Krok ten stanowił spełnienie obietnicy premiera Pétera Mádyara, który opowiadał się za odtajnieniem dokumentów, aby pomóc Węgrom lepiej zrozumieć totalitarną przeszłość swojego kraju.

Obecnie opublikowano około 60 000 nazwisk, a do lutego 2027 r. do bazy zostaną dodane nowe dokumenty. Jednocześnie archiwum to nie jest kompletne: znaczna część materiałów została zniszczona podczas powstania antyradzieckiego w 1956 roku oraz w latach 1988–1989.

„Wzywam wszystkich, aby podeszli do tej długo oczekiwanej publikacji dokumentów z godnością i humanitaryzmem… Wiele rodzin będzie bowiem musiało zmierzyć się z trudnymi informacjami, które często dotyczą ich zmarłych krewnych… Nie da się uporać się z traumą bez otwartej dyskusji i poszukiwania odpowiedzi na pytania” – oświadczył Péter Magyar.

Chociaż reżim komunistyczny na Węgrzech upadł już w 1989 roku, pełne otwarcie archiwów przeciągało się z powodu braku zdecydowanej woli politycznej ze strony rządów.

Do tej pory, poza badaczami, zwykli obywatele mieli dostęp jedynie do dokumentów dotyczących ich samych lub ich najbliższych krewnych. Od teraz każdy może przeszukiwać internetową bazę danych w poszukiwaniu nazwisk osób powiązanych z dawnymi organami bezpieczeństwa państwowego.

Niedawno były premier Viktor Orbán opowiedział, że podczas służby wojskowej komunistyczne służby specjalne próbowały zwerbować go jako informatora. Odmówił, po czym sam stał się obiektem bacznej inwigilacji ze strony organów bezpieczeństwa państwowego.

Źródło: Reuters.

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Przypomnijmy, że prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, iż Węgry zwróciły Ukrainie środki finansowe i aktywa Oszczędnego Banku, które zostały przejęte przez węgierskie służby specjalne w marcu tego roku.

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