Ukraina niemal codziennie z wyprzedzeniem informuje władze mołdawskie o przygotowywanych przez Rosję masowych atakach na ukraińskie regiony graniczące z sąsiednim państwem, oraz o rosnącym ryzyku wtargnięcia dronów do przestrzeni powietrznej kraju – oświadczyła prezydent Mołdawii Maia Sandu.

Komentując perspektywy zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej, Sandu zaznaczyła, że pomimo wysiłków na rzecz osiągnięcia rozejmu rosyjski dyktator Władimir Putin nie jest obecnie zainteresowany zaprzestaniem działań wojennych. Zdaniem prezydent Mołdawii właśnie wzmocnienie międzynarodowej presji na Moskwę oraz osłabienie rosyjskiej gospodarki mogą zwiększyć szanse na przywrócenie pokoju na Ukrainie.

Źródło: Jurnal TV.

Wieczorem 17 listopada w Mołdawii odnotowano upadek drona oraz odgłosy wybuchów w trzech rejonach jednocześnie – w Kiszyniowie, Orgii i Florești. Na miejsce wyruszyli saperzy, którzy mają zweryfikować doniesienia i ustalić, co dokładnie się wydarzyło. Wcześniej tego samego dnia władze Mołdawii odnotowały już naruszenie przestrzeni powietrznej przez drony i tymczasowo zamknęły przestrzeń powietrzną nad krajem.

Dwie rosyjskie rakiety skrzydłowe typu „Banderol” naruszyły przestrzeń powietrzną Mołdawii rano 11 listopada. Poinformowało o tym Ministerstwo Obrony tego kraju.

Rankiem 11 listopada dwie rosyjskie rakiety skrzydłowe typu „Banderol” wkroczyły do przestrzeni powietrznej Mołdawii w kontekście zmasowanych ataków Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Poinformowało o tym Ministerstwo Obrony Mołdawii.

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