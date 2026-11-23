Ukraina jest gotowa do natychmiastowego, bezwarunkowego i całkowitego zawieszenia broni, jednak pokój musi być sprawiedliwy i trwały, oparty na zasadach Karty Narodów Zjednoczonych oraz gwarancjach bezpieczeństwa.

O tym w poniedziałek, 23 listopada, na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ oświadczył zastępca stałego przedstawiciela Ukrainy przy ONZ Wołodymyr Pawliczenko, zaznaczając, że Kijów jest gotowy do przeniesienia wznowionych w Abu Zabi trójstronnych rozmów z udziałem Ukrainy, USA i Rosji na szczebel przywódców.

Dyplomata przypomniał, że Ukraina poparła amerykańską inicjatywę dotyczącą zaprzestania ataków na infrastrukturę energetyczną i rosyjskie rafinerie, a także zaproponowała wstrzymanie ataków na morzu w celu ochrony żeglugi i bezpieczeństwa żywnościowego, jednak Moskwa odmówiła, a 19 listopada Putin ogłosił zakończenie rozmów na temat takich porozumień. Pawliczenko podkreślił prawo Ukrainy do samoobrony na mocy art. 51 Karty Narodów Zjednoczonych – w szczególności w odniesieniu do Krymu i mostu kerczeńskiego — podkreślił konieczność wzmocnienia presji na agresora i stwierdził, że żądanie wycofania ukraińskich wojsk z obwodów donieckiego i ługańskiego otworzyłoby drogę do nowej ofensywy, a wszelkie ograniczenia dla Sił Zbrojnych Ukrainy lub decyzje dotyczące bezpieczeństwa Ukrainy podejmowane bez jej udziału są nie do przyjęcia.

Dodał, że Rosja nadal atakuje infrastrukturę cywilną pomimo deklaracji pokojowych, w szczególności podczas wizyty Putina w Shenzhen, i wezwał międzynarodowych partnerów do zachowania jedności i determinacji, ponieważ ustępstwa ofiary nie prowadzą do pokoju, w przeciwieństwie do wywierania presji na agresora i siły Ukrainy.

Źródło: Ukrinform.

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