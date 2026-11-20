Premier Ukrainy Serhij Korecki zaproponował Niemcom udział w utworzeniu Funduszu Ubezpieczeń Ryzyk Wojennych. Tę i inne kwestie omówił z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem.

Podczas rozmowy strony poruszyły również kwestię wzmocnienia obrony przeciwlotniczej Ukrainy, a także realizacji wspólnych projektów energetycznych i infrastrukturalnych.

„Tylko tej nocy Rosja wystrzeliła w kierunku Ukrainy prawie 110 rakiet i ponad 400 dronów bojowych. Każdy system, każdy środek przechwytujący ma kluczowe znaczenie dla ochrony naszych obywateli. Rozmawialiśmy o wspólnych, korzystnych dla obu stron projektach infrastrukturalnych i energetycznych. Poruszyliśmy temat ubezpieczeń od ryzyka wojennego. Ukraina wraz z partnerami planuje uruchomić odpowiedni fundusz na początku 2027 roku. Zaproponowałem Niemcom, aby dołączyły do uruchomienia tego funduszu” – napisał Korecki na swoim kanale w Telegramie.

Według niego Niemcy bardzo pomagają Ukrainie i są liderem pod względem wpłat na Fundusz Wsparcia Energetycznego.

„Przygotowujemy konkretne rozwiązania, aby pomóc ludziom przetrwać zimę w obliczu ataków. W skład nadzwyczajnego pakietu zimowego od UE dla Ukrainy powinny wejść generatory, stacje ładowania, autobusy, a także pomoc w zakresie mostów. Podkreślił, jak ważne jest uzyskanie w najbliższym czasie tego wsparcia od partnerów” – dodał premier.

Jak informowaliśmy, wiceminister gospodarki i środowiska Jegor Grygorenko poinformował, że resort nadal pracuje nad koncepcją utworzenia Funduszu Ubezpieczeń Ryzyka Wojennego, do którego państwo wniesie około 1 mld dolarów, a darczyńcy – od 2 do 3 mld dolarów, i znalazło już potencjalne źródła na sfinansowanie 80% wkładu państwowego bez podnoszenia stawki podatku od wartości dodanej (VAT), jak proponowano początkowo.

Korecki omówił z kierownictwem UE kwestie transz obronnych, pomocy zimowej oraz sankcji wobec Rosji.

13 października UE oficjalnie otworzyła dwa nowe obszary negocjacyjne dotyczące przystąpienia Ukrainy.

Ukraina i Węgry planują utworzyć komisję międzyrządową, która zajmie się kwestią blokowania przez Budapeszt ostatnich klastrów negocjacyjnych. Ich otwarcie jest niezbędne dla postępów Ukrainy na drodze do przystąpienia do UE.

Ponad połowa mieszkańców Unii Europejskiej – 53% – uważa, że nie należy przyjmować Ukrainy do Unii w najbliższych latach. Jednocześnie 47% ankietowanych popiera przeciwne stanowisko.

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