Strona ukraińska zapewniła Polskę, że uchwała Rady Obwodowej we Lwowie z 20 października, ogłaszająca rok 2027 rokiem Ukraińskiej Armii Powstańczej, Romana Szuchewicza i Olega Olżycza, nie wejdzie w życie.

Wiceminister spraw zagranicznych Polski Marcin Bosacki poinformował, że Warszawa otrzymała odpowiednie gwarancje od przedstawicieli prezydenta Ukrainy. Jak powiedział, po interwencji dyplomatycznej strony polskiej tekst uchwały został usunięty z oficjalnej strony internetowej rady obwodowej. Polityk podkreślił, że Polska liczy na pełną realizację złożonych obietnic w celu utrzymania pozytywnej dynamiki w stosunkach dwustronnych.

Dyplomata przypomniał, że stronom dopiero niedawno udało się znormalizować stosunki po wcześniejszym zaostrzeniu sytuacji spowodowanym nadaniem jednej z jednostek Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy nazwy „Bohaterowie UPA”.

Źródło: Polsat News.

Premier Polski Donald Tusk skrytykował niedawną decyzję Rady Obwodowej we Lwowie o ogłoszeniu roku 2027 rokiem Ukraińskiej Armii Powstańczej (UPA) oraz Romana Szuchewicza, stwierdzając, że takie działania szkodzą samej Ukrainie i utrudniają współpracę polsko-ukraińską.

Minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski podpisał wniosek o wpisanie posła Rady Obwodowej we Lwowie Swiatosława Szerepty na listę osób, którym może zostać zakazany wjazd do kraju. Powodem była inicjatywa rady obwodowej mająca na celu ogłoszenie roku 2027 rokiem Ukraińskiej Armii Powstańczej, Romana Szuchewicza i Olega Olżycza. Ostateczna decyzja w sprawie zakazu wjazdu nie została jeszcze podjęta.

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