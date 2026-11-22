Ukraińscy żołnierze wzięli udział w pierwszych międzynarodowych ćwiczeniach z wykorzystaniem systemów bezzałogowych „Drone Crucible”, zorganizowanych przez Dowództwo Operacji Specjalnych Stanów Zjednoczonych w Europie (SOCEUR). Wspólne ćwiczenia odbyły się z udziałem przedstawicieli sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Łotwy.

Podczas ćwiczeń operatorzy z pięciu krajów wspólnie testowali małe bezzałogowe statki powietrzne i doskonalili umiejętności pilotowania w warunkach jak najbardziej zbliżonych do bojowych. Wspólna praca koncentrowała się na trzech głównych obszarach: wymianie praktycznych doświadczeń dotyczących wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych w współczesnych operacjach, testowaniu technologii w warunkach polowych z przekazywaniem informacji zwrotnych bezpośrednio do twórców, a także podnoszeniu gotowości bojowej i zgrania działań w celu wzmocnienia zbiorowej obrony.

W dowództwie wojskowym podkreślono, że udział w takich manewrach pozwala Ukrainie przekazywać zachodnim sojusznikom doświadczenie z zakresu współczesnej wojny, przejmować ich najlepsze praktyki oraz wspólnie rozwijać potencjał w dziedzinie systemów bezzałogowych.

Źródło: Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

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